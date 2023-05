Aurora Desio-Libertas Livorno, squadre in campo per gara 4

Desio (Monza), 22 maggio 2023 – Per la Libertas Livorno non c’è alternativa: vincere a Desio per andare sul 2-2 e giocarsi poi gara 5 in casa. Altrimenti ciao playoff e la stagione si chiude qui. Il match comincia alle ore 21.

Starting five

DE: Giarelli, Maspero, Fioravanti, Mazzoleni, Molteni.

LL: Forti, Fantoni, Fratto, Lucarelli, Saccaggi.

Primo quarto (16-21)

Mazzoleni apre subito le danze per i padroni di casa che approfittano di un errore di Lucarelli da tre. Subito aggressiva Desio, che cerca di mettere il punto esclamativo. Ma la Libertas “studia”, aspetta e reagisce.

C’è tensione in campo, scintille a go-go già dopo 3’ quando la Libertas si porta avanti: 5-7. Lucarelli c’è: si incunea bene nella difesa brianzola e duetta con Fratto che a metà del primo quarto porta gli amaranto sul 12-7.

Gallazzi chiama time-out sul 7-16. La Libertas finora ha il controllo della situazione, tutta un’altra “faccia” rispetto a gara 3 di sabato scorso. La manovra è più fluida e anche più rapida, ferisce la zona di Desio con più facilità.

+10 grazie a Bargnesi, l’istinto del killer: tiro da fuori che gonfia la retina. Poi ci pensa Saccaggi a siglare il 12-21. Desio si scrolla negli ultimi 10 secondi del primo quarto e realizza con Maspero. La prima frazione si chiude 16-21 con Livorno sicuramente meritevole di questo vantaggio.

Secondo quarto (34-45)

Sipala chiude lo spazio a Lovato e realizza il primo canestro della frazione. Fratto e Fantoni restano in panchina in questo inizio di quarto. C’è spazio anche per Ricci: buone le rotazioni di Andreazza. Desio al momento non fa la voce grossa come in gara 3, la Libertas non ha bisogno di spingere più di tanto ma la partita è ancora lunga e guai a fidarsi.

Sul 20-33 (bomba di Bargnesi), Gallazzi chiama il time-out. La Libertas per ora conduce con autorevolezza e soprattutto con un migliore approccio mentale rispetto alla partita di sabato. Meno errori finora, meno foga ossessiva, più sorniona ed efficace. Anche senza Fratto e Fantoni per qualche minuto, la Libertas al momento ha le mani sul match.

A 3’32” il coach lombardo Gallazzi si becca un tecnico e per gli amaranto si spiana la strada del 26-40.

A 2’33” bomba di Sipala: Libertas spietata, gioca al gatto col topo bucando una difesa a zona decisamente poco efficace questa sera: 30-43. L’inerzia della partita al momento è questa, con gli amaranto che gestiscono ritmo e tabellone.

34-43 quando restano 1’55” da giocare: time-out chiesto da Andreazza. Si va al riposo senza sconvolgimenti, con Lucarelli che gonfia la retina con due liberi. Il secondo quarto si chiude sul 34-45