Basket: la Libertas sceglie Bertocci, è lui il nuovo amministratore delegato

Livorno, 11 giugno 2025 – Dopo una serie di contatti e incontri in queste settimane, Libertas ufficializza il suo nuovo amministratore delegato. Il team che ha raggiunto la fondamentale salvezza in A2 ai playout ingaggia Ferencz Bartocci, già dirigente in squadre di primo piano in Italia e adesso ad della squadra amaranto guidata dal presidente Marco Benvenuti.

Con un post su Facebook la società, in attesa poi della conferenza stampa ufficiale, ha presentato la nuova figura che farà da raccordo per le varie aree del team. Per Bartocci un contratto di quattro anni: un periodo chiave per portare la Libertas a una nuova dimensione, facendo un salto verso il futuro. Delineando una figura importante, di raccordo.

La Libertas insomma vuole darsi un assetto più professionale, senza nulla togliere al lavoro importantissimo fatto in questi anni dalla dirigenza che ha trascinato la squadra fino in A2, raggiungendo un sogno che sembrava impossibile fino a pochi anni fa. Bartocci ha iniziato la sua carriera a Fabriano come ufficio stampa, dal ‘93 al ‘98. Poi ne diventa dirigente, conquistando la Serie A. Poi l’esperienza a Montegranaro, con la squadra che arriva alle Final Eight di Serie A.

Poi altre importanti esperienze, tra cui Veroli, Brescia, Ferentino e Bergamo. L’esperienza più importante all’Auxilium Torino, con il ruolo di direttore operativo prima e poi di direttore generale. Non solo pallacanestro ma anche lavoro per il sociale: dal 2024, infatti, Bartocci è anche vicepresidente dell’Osservatorio Nazionale contro il bullismo. Bartocci ha già iniziato a lavorare. Perché la Libertas sta scegliendo una serie di figure chiave. Tra cui l’allenatore (con Diana in pole) oltre al parco giocatori, che sarà in parte rinnovato.