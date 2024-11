Basket A2: ko la Libertas in trasferta. Avellino passa tranquilla, il finale è 84-68

Avellino, 10 novembre 2024 – Niente da fare per la Libertas, che trova la seconda sconfitta consecutiva, stavolta in trasferta, dopo il ko in casa contro Cividale nel turno infrasettimanale. Ad Avellino i padroni di casa gestiscono la partita in maniera abbastanza tranquilla. Specie nella seconda parte, quando dilagano e spianano la strada verso i due punti. Il finale è 84-68.

Dopo dieci giornate, tre partite vinte e sette perse per gli amaranto. Pronti via e il primo quarto scivola sui binari dell’equilibrio tra i due team. All’intervallo però Avellino ha già messo la testa avanti, con un +8 che non sembra invalicabile ma che certo appare un ostacolo in vista dei secondi venti minuti.

E Avellino prende il largo proprio nella seconda frazione, gestendo poi senza problemi il finale. Impietoso il 34-15 con cui si chiude la terza frazione. Negli ultimi dieci minuti Fantoni e soci non impensieriscono gli irpini.

Insufficiente la prova di Banks, che mette 12 punti in una giornata no da tre: il giocatore statunitense fa 1/8. Hooker aggiunge 16 punti con 2 assist. Tra tutti lotta Fantoni sotto le plance, che alla fine fa registrare 12 punti e 20 di valutazione. Ma certo è una magra consolazione in una serata no.

Il tabellino

Avellino Basket - Libertas Livorno 1947 84-68 (17-12, 18-15, 34-15, 15-26)

Avellino Basket: Jaren Lewis 17 (5/8, 1/1), Marcellus Earlington 14 (5/10, 1/3), Matias Bortolin 10 (5/8, 0/0), Federico Mussini 10 (3/6, 1/5), Aleksa Nikolic 10 (5/6, 0/1), Mikk Jurkatamm 8 (0/2, 2/3), Riccardo Chinellato 6 (0/1, 2/4), Armando Verazzo 5 (1/3, 1/3), Lucas Maglietti 4 (1/1, 0/4), Antonino Sabatino 0 (0/3, 0/4). Tiri liberi: 10 / 13 - Rimbalzi: 50 16 + 34 (Marcellus Earlington 14) - Assist: 21 (Matias Bortolin 8).

Libertas Livorno 1947: Quinton Hooker 16 (2/6, 4/5), Adrian Banks 12 (4/9, 1/8), Tommaso Fantoni 12 (6/7, 0/0), Ariel Filloy 8 (0/2, 2/7), Nazzareno Italiano 7 (1/6, 1/3), Francesco Fratto 7 (2/3, 1/1), Gregorio Allinei 6 (0/1, 2/6), Andrea Bargnesi 0 (0/1, 0/1), Dorin Buca 0 (0/1, 0/0), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 5 / 7 - Rimbalzi: 28 4 + 24 (Nazzareno Italiano 9) - Assist: 15 (Ariel Filloy 5).