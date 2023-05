Basket B, i playoff promozione di Libertas e Pielle: domenica 14 maggio le prime sfide

Livorno, 9 maggio 2023 – Domenica 14 maggio cominceranno i playoff per promozione del campionato di basket di Serie B. Da questi spareggi usciranno due squadre che saliranno in Serie A2, fra le 16 che si sono piazzate dal primo al quarto posto nei quattro gironi della B.

Gli accoppiamenti

La Libertas, arrivata prima nel girone A, incontrerà Desio.

La Pielle, terza perché Vigevano ha battuto Omegna, affronterà Mestre.

Entrambe le squadre livornesi giocheranno domenica 14 maggio: la Libertas in casa, la Pielle in trasferta. Poi la Libertas giocherà di nuovo in casa e la Pielle di nuovo fuori. La terza e la quarta partita si giocheranno a campi invertiti: la Libertas andrà a Desio, la Pielle giocherà al PalaMacchia. L’eventuale quinta sfida si giocherà invece in casa della squadra che nella regular season ha ottenuto il miglior piazzamento.

Basket, l'ultimo derby di Livorno nella regular season (Foto Novi)

Il tabellone e le date

Gli accoppiamenti di questo turno dei playoff sono i seguenti: Libertas-Desio, Vigevano-San Vendemiano; Orzinuovi-Herons Montecatini, Mestre-Pielle; Rieti-Sant'Antimo, Faenza-Ruvo di Puglia; Luiss Roma-Ozzano, Roseto-Fabriano.

Due turni semifinali: domenica 14, martedì 16, venerdì 19, domenica 21, mercoledì 24 maggio.

Finali: domenica 28, martedì 30 maggio, venerdì 2, domenica 4, mercoledì 7 giugno. Si gioca al meglio delle 5 gare, con alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa.

Poule promozione: 16, 17, 18 giugno a Ferrara, dove si incontreranno le formazioni vincenti di ognuno dei 4 tabelloni playoff. Da qui usciranno le due promosse in Serie A2. Le altre 14 squadre partecipanti ai playoff di Serie B, non promosse in A2, parteciperanno alla Serie B Nazionale 2023/2024.

Note

- Le date di gioco in base al posizionamento sul tabellone possono subire variazioni a causa di indisponibilità dell'impianto da parte delle società ospitanti.

- Gli orari di gioco sono a discrezione delle società ospitanti.