Basket B, via alla bolgia dei playoff: Libertas e Pielle sono cariche a mille

Si comincia con i playoff, l’attesa è finita: Libertas e Pielle sono prossime alle sfide della “roulette russa”. Si gioca al meglio delle cinque gare. Sarà una domenica da far tremare i polsi a tutti: comincia il tourbillon di gare che varranno tutta la stagione. E gioca anche Piombino, nei play-in contro Oleggio. Vediamo il quadro completo nel dettaglio.

Qui Libertas

Domenica alle 18 il PalaMacchia sarà una bolgia per l’inizio della serie playoff tra Libertas e Desio. Il quintetto di Andreazza è consapevole che il sogno A2 può diventare realtà tra poco meno di un mese, a patto però che la squadra segua pedissequamente i ‘comandamenti’ del tecnico di Montebelluna.

Nessun problema di formazione per la doppia LL, dopo una settimana, l’ultima, di lavoro intenso, fisico, tecnico-tattico e sui ‘banchi di scuola’ a studiare i video e le clip dell’avversario, insieme al vice Venucci, nel tentativo di districare al meglio la matassa Desio, di rendere decifrabile il rebus della squadra allenata da coach Edoardo Gallazzi. A proposito, per lui quella di stasera è la prima gara di post season seduto da head coach, al primo tentativo dopo aver acquisito il tesserino, al termine della prima stagione regolare da allenatore di una squadra condotta fino al quarto posto del girone B, allenando gran parte del roster con cui egli stesso ha giocato, da giocatore, fino alla stagione passata. Non è da tutti e non era scontato. Serve competenza tecnica, autorità e capacità d’ascolto.

Desio affronta questa gara 1 però - e questo può essere elemento decisivo della serie - senza uno dei suoi giocatori migliori, se non altro, senza il suo play di riferimento, Fumagalli. Cosa implica tutto ciò? Senza di lui, Desio può trasformarsi in una squadra imprevedibile in attacco, senza veri e propri punti di riferimento per la difesa amaranto e per Fantoni sul pitturato. Maspero e Molteni sono giocatori a cui piace prendere tanti tiri, anche forzando. Ma più degli altri, osservato speciale per la difesa amaranto sarà Mazzoleni: sulla carta un 4 perimetrale di due metri, capace di giocare tanto (e bene) con la palla in mano quando spalle a canestro. Su di loro Andreazza è convinto di avere in roster “giocatori in grado di marcare i quattro ruoli”.

Qui Pielle

Il momento che i tifosi piellini aspettavano da oltre vent’anni è finalmente arrivato. Domenica alle 20 l’Unicusano Pielle Livorno comincia la sua post season affrontando in semifinale playoff del tabellone 2 Gemini Mestre.

Vero, un inizio serie in casa al PalaMacchia sarebbe stato certamente meglio. Ma in molti nelle fila della PL avranno il loro battesimo playoff in una vera e propria cattedrale del basket, il Taliercio, teatro delle grandi occasioni, concesso in prestito a Mestre dopo una stagione regolare trascorsa nel palazzetto di casa, il PalaVela di Trivignano.

Seconda del girone B contro terza del girone A, questo il biglietto da visita, evidentemente sintetico, di questa serie. Due gli obiettivi (almeno) di Cardani e i suoi: stupire e ribaltare il fattore campo a sfavore con una prova gagliarda, di coraggio, nonostante il roster giovane e a secco di partite pesanti dalle palle pesanti come quelle dei playoff. Stupire anche in virtù della mancanza del tiratore migliore della squadra, Federico Loschi già sulla via del recupero per la prossima stagione.

Che avversario sarà Mestre? Doveroso partire dall’allenatore, Cesare Ciocca, vera e propria istituzione della pallacanestro italiana, nonché, ‘chiamale coincidenze se vuoi’, formatore al corso allenatori nazionali di Marco Cardani stesso. Un vero lusso per ogni squadra poter contare sulla saggezza tecnico-tattica di un coach come Ciocca. Detto questo, onori a lui e Mestre: tra le prime quattro con certezza aritmetica dieci giornate prima della fine della stagione regolare, e matematicamente seconda a quattro dal termine. Vero, i due ko al fotofinish con Padova e Bergamo le sono costati il primo posto in classifica.

Rimane il fatto che i veneti arrivano a gara 1 con l’infermeria vuota e con i titolarissimi tirati a lucido per le serate che contano. Ciocca può contare su un roster profondo, offensivo, con tante mani a cui piace tirare dalla lunga e media distanza. Conti poi è letale nelle ripartenze e nel creare superiorità in transizione. Insomma, di pane per i denti per il ‘centrone’ livornese Lenti, in difesa, ce n’è eccome. Ma servirà una prova corale, da squadra matura, già da stasera, se l’intenzione della PL è puntare al concentramento di Ferrara.

Qui Piombino

Si gioca domenica alle 18 al PalaTenda di Piombino la gara uno del play in tra Basket Piombino e Mamy Oleggio.

Oleggio, nonostante quello che dica la classifica, è una squadra che può creare molte difficoltà a una Piombino che, nell’arco dell’intero campionato, ha molto concesso nel tiro dalla distanza. Dotata di una batteria di lunghi, che hanno tutti buone mani dai 6 e 75, non sarà facile oscurargli il canestro. Ingrosso, coi suoi 206cm ed il 32%, Colussa, ala di 203 cm, col 38% e Giacomelli, 197cm col 35%, a questi si aggiungono gli esterni Maruca col 37% e se sarà del match, Restelli col 36%.

Per contro i problemi di Oleggio, come per Piombino, sono principalmente difensivi. Infatti è una difesa a cui i gialloblu di coach Cagnazzo, nei due incontri, si sono adattati bene, segnando 92 punti nella gara di andata e 90 al ritorno, anche perché Oleggio, seppur solo per qualche decimale in più, concede ancor più dei gialloblu.

Il coach di Piombino di Damiano Cagnazzo sa che si tratta di una gara fondamentale: «Arriva la parte decisiva della stagione, quella più bella da giocare e non vediamo l’ora di giocarla. È un turno secco, dove ci giochiamo la partecipazione alla B1 del prossimo anno, È sicuramente un impegno difficile e complicato, lo affrontiamo come sempre uno step per volta e quindi pensando esclusivamente alla partita di domenica e dobbiamo fare di tutto per vincerla. Avremo tantissime motivazioni e sicuramente e capacità per farcela. Oleggio è una squadra che già ci ha creato difficoltà, ha esterni molto pericolosi, quindi servirà essere bravi ed attenti per tutti i quaranta minuti».

Francesco Ingardia