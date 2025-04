Livorno, domenica maratona del basket: Libertas alle 18.30, Jolly alle 21. Pielle a Chiusi

Livorno, 24 aprile 2025 – Una maratona del basket come non si vedeva da tempo. Che permetterà tra l’altro a chi vorrà di assistere a una doppia sfida in un solo giorno. E’ una domenica 27 aprile esaltante per gli appassionati di basket di Livorno. Che potranno seguire più match. Intanto, la Pielle va in trasferta a Chiusi alle 18.

E’ l’ultima partita della stagione regolare e la squadra biancoblu conoscerà il suo destino, tra play off e play in. A Livorno sfida stellare per la Libertas in A2 alle 18.30: la squadra del presidente Benvenuti gioca in casa contro la Fortitudo Bologna. Anche per Banks e soci c’è l’ultima partita della stagione regolare.

Due squadre dal grande blasone che si sfideranno non al PalaMacchia ma sul parquet del PalaModigliani, che si preannuncia praticamente esaurito, con centinaia di tifosi anche da Bologna. Un grande spettacolo ma anche un momento importante per gli amaranto, che giocheranno i playout e che attendono di capire chi fronteggeranno nella sfida che dirà chi resta in A2.

Finita la partita al PalaModigliani, chi vuole potrà velocemente trasferirsi al PalaMacchia per la terza sfida di giornata. Le ragazze del Jolly Aclibasket, squadra “sorella” della Libertas maschile giocano alle 21 i playoff di A2: si tratta di gara-2 dei quarti di finale contro Matelica, dopo che le marchigiane hanno vinto gara-1. Davvero una super domenica di sport, tutta da vivere.