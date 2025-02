Basket, Piombino sorprende una brutta Pielle: 69-82 al PalaMacchia

Livorno, 2 febbraio 2025 – Non è stato pesante come la disfatta contro la Virtus Roma, ma anche questo ko della Pielle fa infuriare i tifosi. I biancoazzurri offrono una prestazione scarica e imprecisa e non riescono mai a mettere a freno la grande verve offensiva di Piombino, che alla fine trionfa più che meritatamente.

I padroni di casa partono bene e scappano sul 13-1, ma da quel momento gli ospiti salgono di giri e dominano vincendo tutti e tre i quarti finali. Per la Pielle enormi difficoltà a contenere gli attacchi al ferro nonostante la maggiore stazza sotto canestro per tutta la durata del match. La statistica più pesante per gli uomini di Campanella è senza dubbio quella dei tiri liberi, con un impietoso 22/40 che non ha mai permesso ai biancoazzurri di accorciare nei momenti di difficoltà, a cui si sono aggiunte 19 palle perse di cui 13 nel primo tempo quando Piombino ha scavato il solco.

Per i padroni di casa sufficienti solo Venucci con 16 punti (unico oltre il 50% dal campo) e Hazners con 12 ed ultimo a mollare.

Tra i gialloblù benissimo De Zardo con 17 punti (molti di carattere al ferro) e Nicoli con 16, autore di due triple nell’ultimo parziale che hanno tagliato le gambe alla rimonta biancoazzurri. Per la Pielle si tratta della seconda sconfitta consecutiva e la prestazione non è andata giù ai tifosi che hanno fischiato a fine secondo quarto e contestato nel finale, chiedendo alla società di investire per rafforzare ulteriormente il roster.

Il tabellino

Toscana Legno Pielle Livorno - Solbat Golfo Piombino 69-82 (18-18, 16-29, 15-16, 20-19)

Toscana Legno Pielle Livorno: Mattia Venucci 16 (1/1, 3/5), Eduards Hazners 12 (2/2, 2/7), Daniel Donzelli 11 (5/7, 0/4), Ennio Leonzio 10 (3/6, 0/6), Luca Campori 7 (0/0, 1/2), Davide Bonacini 4 (0/5, 0/1), Jacopo Vedovato 3 (1/2, 0/0), Alessandro Paesano 3 (1/4, 0/0), Janko Cepic 3 (0/0, 1/2), Maurizio Del testa 0 (0/0, 0/0), Pietro Simonetti 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Baggiani 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 22 / 40 - Rimbalzi: 42 12 + 30 (Daniel Donzelli 15) - Assist: 9 (Davide Bonacini 3)

Solbat Golfo Piombino: Lorenzo De zardo 17 (6/10, 0/5), Matteo Nicoli 16 (2/5, 4/8), Tyler Cartaino 11 (5/8, 0/3), Nicolò Castellino 11 (1/1, 1/2), Gianluca Frattoni 10 (4/5, 0/0), Ivan Onojaife 7 (3/4, 0/0), Stefano Longo 4 (2/2, 0/1), Andrea Sipala 3 (0/1, 1/3), Nicolò Ianuale 3 (1/2, 0/1), Francesco Forti 0 (0/0, 0/3), Gabriele Ferraresi 0 (0/1, 0/0), Michele D'onofrio 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 16 / 23 - Rimbalzi: 33 9 + 24 (Ivan Onojaife 8) - Assist: 18 (Lorenzo De zardo, Nicolò Castellino, Ivan Onojaife, Stefano Longo 3).