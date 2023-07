Bellini, Biagini, Sabattini, Ronchi: il Livorno ufficializza quattro acquisti

Livorno, 11 luglio 2023 – La situazione si è sbloccata, finalmente. Dopo i problemi di natura tecnica con il portale della Lnd, l’Unione Sportiva Livorno 1915 del presidente Joel Esciua ha potuto cominciare la procedura di ufficializzazione dei nuovi giocatori in arrivo.

In serata la società amaranto ha comunciato di aver ingaggiato Filippo Bellini, centrocampista classe 1998, cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, 65 presenze in Serie C tra Fermana, Carpi e Vibonese, nella scorsa stagione in Serie D con lo United Riccione (35 presenze tra campionato e Coppa Italia), categoria in cui è stato protagonista anche con le maglie del Modena e della Vis Pesaro.

Poi Valerio Biagini, portiere classe 2003, cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli dove ha vinto gli scudetti Allievi e Primavera, nella scorsa stagione in prestito in Serie C al San Donato Tavarnelle.

Altreo giocatore ufficializzato è Matteo Ronchi, difensore classe 1996, 71 presenze in Serie C con la maglia del Ravenna, nelle ultime due stagioni in Serie D con il Forlì (63 presenze e 2 gol tra campionato e Coppa Italia).

Infine Lorenzo Sabattini, centrocampista classe 2001, ex Primavera della Sampdoria, 15 presenze in Serie C tra Vis Pesaro, Imolese e Ancona, nella scorsa stagione in Serie D con il Flaminia (21 presenze e 3 gol tra campionato e Coppa Italia)