Brisciani: “Abbiamo ottenuto il riscatto che cercavamo, il Livorno si è rimesso sulla carreggiata giusta”

Livorno, 23 ottobre 2023 – E’ stato il terzino Leonardo Brisciani l’ospite della trasmissione “Livornolé” di questa sera, lunedì 23 ottobre, condotta come sempre da Martina Parigi su Granducato Tv.

All’indomani della partita vinta dal Livorno in trasferta contro il Real Forte Querceta (clicca qui per rivedere i nostri servizi e le nostre foto), si è fatto il punto sulla situazione amaranto dopo le prime sette giornate del campionato di Serie D e si è conosciuto più da vicino questo giovanissimo esterno basso sinistro, numero 89 sulle spalle. Con loro in studio anche il collega Davide Lanzillo di Livorno Today.

Riscatto necessario – “Importantissimi i tre punti di ieri dopo quella sconfitta contro il Tau – ha esordito Brisciani – ma la classifica non la guardo, almeno fino alla fine del girone d’andata...”.

Tre partite fondamentali – “Le prossime tre partite (domenica in casa con il Seravezza, poi il primo novembre trasferta contro la Pianese, quindi domenica 5 di nuovo in casa con il Follonica Gavorrano, ndr) diranno come siamo messi e che cosa potremo fare. Era difficile vincere contro il Real Forte Querceta non tanto e solo per le qualità dell’avversario, ma perché dovevamo mostrare una reazione allo sbaglio commesso contro il Tau, un errore che del resto ci può stare. Diciamo che siamo tornati ai livelli che ci competono”.

Dal gabbione all’amaranto – “Le gabbionate mi divertono, è consuetudine d’estate. Ho la passione del calcio da sempre, da quando sono piccolo. Indossare la maglia amaranto è stata una bella scelta, ci ho dovuto pensare perché questa è una piazza che dà tanto ma che ti toglie anche tanto se non la prendi sul serio. Ma sono contento della scelta che ho fatto, ho tutto e sto benissimo. C’è pressione, è vero, ma è più bello così. Il posto da titolare? Meno male… Partita dopo partita acquisisco più fiducia da parte dei compagni che mi cercano di più. Riesco a giocare più libero possibile”.

Il consiglio più importante? – “Sono due, per la verità. Uno da Duccio Brenna, che prendo come un secondo allenatore. Un altro da Giulio, che ormai in qualsiasi partita mi riprende ma è giusto così: cross, rifinitura, tutto...”.

Il rapporto con i tifosi – “La prima volta che sono entrato in campo, contro il Grosseto, e ho visto la curva piena, è stato davvero bello. Al di là della mia prestazione, che per quella partita fu rivedibile perché potevo fare molto meglio, è sempre un’emozione immensa. Ma è tutto bello fin da quando sei nel tunnel e senti i cori, senti l’urlo dei tifosi… Spero che siano contenti delle prestazioni”.

Troppi rischi a Forte dei Marmi? - “Loro erano ultimi, certo, ma attenzione: hanno fatto un’ottima partita, non hanno regalato proprio nulla. Il Real Forte Querceta poteva trovare il gol in qualsiasi momento, è una buona squadra (esonerato il tecnico Sena, ndr)”.

Livorno, Brisciani in azione sotto gli occhi attenti del tecnico Favarin (Foto Novi)

Le emozioni da gestire – Molti messaggi dei telespettatori e una valanga di complimenti. Martina chiede a Brisciani come gestisce le emozioni. “Sì, è difficile mantenere l’equilibrio – ha risposto Leonardo –, ma penso partita dopo partita e ritengo che alla fine si affrontino tutte nel solito modo”.

Il gran gol di Giordani – “Da osservare la preparazione – spiega Brisciani con ottima proprietà di linguaggio e competenza da ragazzo maturo –. Giordani va cercare l’appoggio con Cesarini. Lui sapeva già che cosa avrebbe dovuto fare. Giordani è un giocatore che ha qualcosa in più dal punto di vista tecnico, di dinamismo e doti atletiche. La sua assenza pesa di più di quella di Cesarini. Giordani porta tantissima corsa e garantisce copertura, è un giocatore davvero completo. Con il Poggibonsi si era adattato a fare la mezz’ala e questo dimostra quanto sia duttile. Ogni allenatore vorrebbe averlo”.

L’esperienza – "Giocare accanto a giocatori veri mette la pressione giusta, se sbagli ti aiutano in qualsiasi modo. Fa altro che bene giocare accanto a giocatori come loro”.

Il carattere – “In campo non sono simpaticissimo. Come giocatore da incontrare penso proprio di no. Fuori dal campo invece sono tranquillissimo, parlo anche con i muri, socializzo con chiunque. E’ la prima volta che vengo in una trasmissione

L’allenatore – “Favarin è tosto, ma è giusto che pretenda tanto. E’ molto sanguigno, sa quello che fa e si vede, mi trovo molto bene con lui”.

Nel corso della trasmissione è stata mostrata la videointervista all’ex Federico Apolloni: “Voglio ringraziare apertamente tutti i tifosi del Livorno – ha detto – che mi sono sempre stati vicini nonostante quello che è successo fuori dal campo. So che ci sono sempre stati, li ringrazio dal più profondo del cuore. Non trovo neanche le parole per ringraziarli, mi hanno fatto emozionare. La società? La ringrazio per ciò che mi ha dato quando ho giocato nel Livorno”.

Meno cinici rispetto all’inizio? – “Stiamo cercando di trovare equilibrio., Per la difesa stiamo cercando di trovare la dimensione giusta. Alcune cose le abbiamo sistemate. In attacco a volte entra e a volte no…”.

La chiamata in amaranto – “Ci credevo, avevo fatto un anno in prestito a Spezia e quando mi hanno chiamato sono stato bene. La parentesi nello Spezia a livello di personalità è stata importante. Vengo dalla Pro Livorno Sorgenti, è stato un bel salto. Sono situazioni che ti formano”.

Il gol sotto la curva – “Magari, spero che arrivi! Farò di corsa tutta la pista anche da fuori, se farò gol”.

Brisciani

Spazio anche al replay dell’intervista al presidente Joel Esciua, subito dopo la partita di domenica: “Abbiamo rischiato poco o niente -. ha detto il patron amaranto – anche se secondo me non bisognava aspettare il 90° per soffrire negli ultimi minuti. Grande prestazione difensiva, bene anche chi non ha giocato molto e oggi ha fatto benissimo. Senza prendere gol, questo ha il suo valore. L’anno scorso il Livorno perdeva ed entrava in crisi, questa volta credo sia stata gestita bene la post-depressione di domenica scorsa; vittoria e rete inviolata. Poi un gol da grande campione quale è Giordani”.

Così il tecnico Favarin: “Sotto il profilo del gioco sono soddisfatto, la squadra si è mossa bene, ha manovrato bene sia sugli esterni che per vie centrali. Questo risultato è pesante, importante. Non mi preoccupa se si segna meno, del resto le squadre imparano a conoscerti. Ma il campionato è appena partito, si comincia a ragionare verso febbraio-marzo. Ci siamo attrezzati per vincerlo questo campionato e può capitare che a volte non si faccia bene. Ma l’importante è cercare di migliorare, abbiamo mosso bene la palla e non abbiamo preso gol”.

La grinta – “Ce la metteremo fino alla fine – ha poi aggiunto Brisciani –, ce la metteremo davvero tutta perché abbiamo chiaro l’obiettivo da raggiungere”.

Verso il Seravezza – “Sono tutte partite che hanno la loro storia. D’altronde contro il Livorno fanno tutti la partita della vita. La prepariamo come una partita normale: contro il Seravezza abbiamo già giocato e credo che si presenterà a Livorno per vincere. Ma non ci prepariamo in modo diverso rispetto ad altre partite”.

Partita-sorpresa – “Magari un miracolo del Ponsacco contro la Pianese, o del Follonica Gavorrano contro il Tau...”.

Il rapporto con i social – “Leggo le pagelle perché mi piace conoscere il giudizio degli altri. Ma so che cosa sbaglio e so in cosa devo migliorare. Se so di avere sbagliato e leggo un commento negativo mi commento da solo...”.

Messaggio finale – Brisciani si congeda con appello ai tifosi: “Continuate a venire allo stadio perché ci fa vincere e ci porterà in Serie C”.

