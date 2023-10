Brisciani ospite di “Livornolé” su Granducato Tv

Livorno, 23 ottobre 2023 – Sarà il giovanissimo terzino del Livorno Leonardo Brisciani l’ospite della puntata di “Livornolé” in onda questa sera su Granducato Tv.

Il consueto appuntamento del lunedì sera con la trasmissione condotta da Martina Parigi è fissato come sempre a partire dalle ore 21.30.

Livorno calcio: Brisciani libera l'area di rigore (Foto Novi)

Sarà interessante conoscere più da vicino Brisciani e vivere in presa diretta i commenti dei tifosi dopo la partita vinta dagli amaranto in trasferta per 1-0 contro il Real Forte Querceta.