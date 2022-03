Brulotto torna a vincere Battuta la Robur Massa

Dodicesima vittoria in 13 partite per la Brulotto Union Volley Riotorto, che sal PalaMecatti ha sconfitto 3 set a 0 la Robur Massa nella diciottesima giornata del girone C del campionato di pallavolo femminile di serie D. Un’affermazione importante per la capolista, contro una delle pochissime squadre che all’andata era riuscita a costringere le ragazze di coach Matteo D’Alesio al tie break. Primo set difficile per le padroni di casa (25-23), ma partita in seguito in discesa e condotta con autorità (25-19 e 25-8 i parziali del secondo e del terzo set). "Nel primo set – racconta il capitano della Brulotto Riotorto Ambra Vallini, banda di 27 anni, giocatrice di grande valore tecnico con trascorsi anche in serie B – abbiamo faticato un po’. La stanchezza delle tante partite giocate in così poco tempo si è fatta subito sentire, ma siamo state brave a tenere duro e a portare a casa il set. Da lì, per noi, la partita è andata in discesa, senza particolari difficoltà". Che prosegue: "Siamo andate bene soprattutto in difesa, ma positiva è stata la prestazione anche nella ricezione e a muro. Dobbiamo però migliorare la battuta, fondamentale in cui abbiamo commesso diversi errori, soprattutto nel primo set". Adesso, con 36 punti in classifica e un vantaggio di 8 punti sulla Paradù Donoratico (adesso seconda, dopo la vittoria casalinga contro la Ospedalieri Pisa e approfittando del turno di riposo della Carrarese Orsaro Filattiera), sulla carta la strada, a 7 partite dal termine del campionato, sembrerebbe più agevole per la Brulotto. Tuttavia saranno molte le insidie che presenteranno i prossimi turni per le ragazze di coach D’Alesio. La Brulotto il 5 marzo sarà impegnata sul parquet della Ospedalieri Pisa. Questa la formazione della Brulotto Union Volley Riotorto che sabato 26 febbraio ha superato al PalaMecatti la Robur ...