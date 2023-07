Calcio femminile, La 10 Livorno alza bandiera bianca: “Nessuno sponsor, la città non ci aiuta”. Niente iscrizione alla Serie A

Livorno, 13 luglio 203 – Nulla di peggio quando un sogno che diventa realtà si sgretola impietosamente. E’ quanto accade a La 10 Futsal Femminile Livorno, la squadra di calcio a 5 che ha appena conquistato una meritatissima promozione in Serie A, ma che dovrà rinunciare a parteciparvi. Mancano poche ore alla scadenza delle iscrizioni e la società giallonera labronica non ha i soldi per poterla pagare.

“Non abbiamo fondamentalmente le forze economiche per affrontare un campionato del genere – commenta mesto il presidente Dario Ghiselli ad “Anygiven Sunday” -. Visti l’ottima annata e l’interesse suscitato, speravamo di potere trovare altri finanziatori importanti che ci dessero una grossa mano, ma non è stato così. Tra trasferte da distribuire anche in due giorni, allenamenti che sarebbero passati da 2 a 4 e giocatrici che avrebbero richiesto un impiego più alto di risorse, ci saremmo ritrovati a dover sostenere costi esorbitanti. Ma la verità è che, pur senza considerare la spesa per la rosa, non abbiamo trovato neanche i fondi per fare il minimo”.

Ghiselli dice chiaramente che “la città, semplicemente, non ha risposto. Il Livorno Calcio e il basket con la Libertas e la Pielle, fortemente seguiti dal pubblico e dai media, catalizzano tutti gli sponsor, mentre per altri sport, tra cui il nostro, non c’è luce”.

E ora? Ora La 10 Femminile non si iscriverà ad alcun campionato, si fermerà completamente. La società si concentrerà solo sulla C1 maschile.