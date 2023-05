Calcio, il Livorno al lavoro per recuperare gli infortunati

La partita di domenica scorsa ha visto la squadra di Lorenzo Collacchioni dominare dal primo minuto con tante occasioni create. Greselin, Bamba due volte, Zanolla. Gli amaranto sono arrivati al tiro con giocatori di ruolo diverso, sintomo di una squadra che crea e gestisce bene le proprie individualità. Chiaramente, però, sottoporta ci sarà da migliorare soprattutto contro una squadra come la Pianese che, arrivata seconda, sarà il peggior avversario, sulla carta, da incontrare.

I bianconeri, nelle prime posizioni per tutto l’anno, nell’ultima partita all’Armando Picchi sono riusciti a rimontare il vantaggio doppio mentre, a Piancastagnaio, si erano imposti con un netto 3-0. La difesa amaranto, tra le migliori del girone, dovrà fare attenzione alla coppia d’attacco composta da Rinaldini e Kouko, autori di venticinque gol in due.

È così che domenica 14 maggio alle 16 gli amaranto inizieranno la salita verso la finale in una sfida che, se terminata in pareggio sia nei tempi regolari che ai supplementari, vedrà la squadra di Collacchioni fuori.

L’entusiasmo ritrovato dopo la bella prestazione però dovrà essere il punto di partenza per impensierire i ragazzi di Vitaliano Bonuccelli. In questi giorni il Livorno dovrà anche cercare di recuperare i tanti assenti per infortunio: da Frati a Gian Marco Neri, passando per Lo Faso. Ci sarà Elia Giampà, rientrato dalla squalifica.

Filippo Ciapini