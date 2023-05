Calcio D, il Livorno cerca il colpaccio in casa della Pianese. La probabile formazione

Tutto pronto per la delicatissima semifinale playoff tra Pianese e Livorno. Si gioca domenica alle 16 allo stadio comunale di Piancastagnaio: qui gli amaranto sfideranno i padroni di casa per garantirsi l’accesso alla finale.

Una partita complicatissima, ma che vede i ragazzi di Collacchioni carichi. Gli amaranto sono sfavoriti, sulla carta: arrivati quinti in campionato, sono obbligati a vincere La Pianese infatti per tutto il campionato è stata tra le prime due posizioni della classifica e, nonostante il calo dell’ultimo periodo, rappresenta la squadra più ostica da affrontare.

Collacchioni confermerà in toto la formazione uscita vincitrice contro il Follonica Gavorrano con pochissimi ballottaggi. Nel 3-4-2-1 ci saranno in porta Fabrizio Bagheria con Maikol Benassi, Andrea Fancelli (che però non è al meglio per un problema al ginocchio) e uno tra Elia Giampà, rientrato dalla squalifica, e Jacopo Giuliani, in gol su punizione contro il Follonica Gavorrano.

Sugli esterni ci saranno Filippo Lorenzoni e Mattia Lucarelli, anche se la sua titolarità è insidiata dallo stesso Giuliani.

A centrocampo insieme a capitan Andrea Luci ci sarà Lorenzo Pecchia, mentre sulla trequarti ancora una volta avanti con Simone Greselin e Michele Bruzzo.

In attacco Giacomo Lucatti proverà a tornare al gol.

Le buone notizie arrivano dal reparto infermeria con Francesco Neri che sarà a completa disposizione della squadra mentre, visto il buon impatto avuto a gara in corso nell’ultima domenica, Faissal El Bakhtaoui e Mory Bamba proveranno a spaccare la partita nella seconda frazione di gara.

Filippo Ciapini