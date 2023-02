E' morto il tecnico Uliano Vettori. I trascorsi a Rosignano e Cecina

Uliano Vettori

Livorno, 27 febbraio 2023 - Nella sua carriera ha lanciato tanti calciatori che hanno fatto strada: Spalletti e Piovanelli nel Castelfiorentino, Bernardo Corradi nel Poggibonsi. Uliano Vettori, spentosi a 86 anni, è stato un maestro di calcio e anche di vita. Lo ha dimostrato anche quando ha dovuto superare il dramma della morte in campo di un suo giocatore, Stefano Lotti, al quale è dedicato lo stadio a Poggibonsi.

Vettori era molto conosciuto anche nella nostra provincia, dove ha mosso i primi passi calcisticamente. Giovanissimo arrivò al Solvay dalla sua Sangimignano, era un numero 10 che deliziava la platea con le sue giocate in maglia biancoblù dal 1954 al ’57. Vettori ha poi giocato con Anconitana, Pistoiese, Poggibonsi, Colligiana e Volterrana. Per poi iniziare una lunga carriera di allenatore che lo ha portato anche a Cecina nella stagione 1992-93. Un anno non fortunato, ma Vettori si fece ben volere perché era una brava persona e un insegnante di un calcio fatto anche di valori.

Fu sconvolto anche dalla morte in un incidente stradale di due giocatori del Poggibonsi che avevano militato a lungo anche nel Cecina: Moreno Pellegrini e Paolo Nicolai. In estate trascorreva tanti giorni di vacanza a Vada e non aveva mai dimenticato la sua militanza nel Solvay. "Sono arrivato ragazzino – diceva – e sotto le ciminiere sono cresciuto come giocatore e come uomo".

Il Rosignano Solvay 1922 ha ricordato Uliano Vettori ieri pomeriggio prima della partita di campionato con il Porto Azzurro, gara che è stata sospesa alla fine del primo tempo per il vento, la pioggia e il freddo. Pochi minuti prima i giocatori Domenici del Rosignano e Allori del Porto Azzurro erano stati costretti a chiedere la sostituzione per ipotermia.