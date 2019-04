Nessuna tregua per il Livorno a Pasqua e Pasquetta. Come tutte le squadre di Serie B, anche gli amaranto saranno in campo lunedì 22 aprile: in calendario c'è la trasferta contro il Foggia (ore 21). E sarà una sfida decisiva, un vero scontro-salvezza contro i pugliesi che condividono proprio con il Livorno la diciassettesima posizione, con 30 punti.

Tanti i dubbi sulla formazione amaranto che scenderà in campo allo ‘Zaccheria’. Breda dovrà scegliere se iniziare con un centrocampo a cinque (3-5-2), o se dare il via con due attaccanti e Diamanti alle loro spalle (3-4-1-2). La difesa sarà composta dal duo Di Gennaro-Gonnelli, con l’incognita del centro-sinistra. Se Gasbarro dovesse partire largo (ipotesi più che plausibile), allora in difesa potremmo rivedere Boben. Quest’ultimo, dopo alcune prestazioni non all’altezza, ha disputato un’ottima gara contro il Brescia arginando il fortissimo Torregrossa per tutto il match (eccezion fatta per l’ultimo minuto, ma la responsabilità non è dello sloveno). Sulla corsia di destra, invece, Valiani è squalificato e allora Fazzi si candida per una maglia da titolare (ma scalpita anche Kupisz). A centrocampo non dovrebbero esserci dubbi con Luci e Agazzi (Rocca nel caso di centrocampo a cinque).

Livorno (3-4-1-2) : Zima; Gonnelli, Di Gennaro, Boben; Fazzi, Luci, Agazzi, Gasbarro; Diamanti; Raicevic, Giannetti.

Foggia (3-5-2) : Leali; Loiacono, Billong, Ranieri; Zambelli, Gerbo, Greco, Deli, Kragl; Mazzeo, Chiaretti.

Arbitro : Fourneau di Roma 1