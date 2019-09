Livorno - Dopo la lunga sosta e gli ultimi colpi di calciomercato, il Livorno torna in campo ad Ascoli (sabato 14 settembre, ore 15). Gli amaranto, che sono ancora a zero punti dopo le prime due giornate di campionato, hanno completato i ranghi con l'arrivo di Brignola, Marras, Braken e Viviani: adesso Breda a disposizione una rosa più competitiva.

"I nuovi arrivati hanno grande entusiasmo - ha detto Breda prima di partire per Ascoli - e stiamo lavorando tutti molto bene. Qualcuno è più avanti nella condizione, qualcuno meno, ma stanno tutti bene. Adesso dobbiamo cominciare a fare punti. L'Ascoli è una squadra forte e bene attrezzata, la sfida è da sempre molto sentita. Ma noi dobbiamo ripartire da questa gara, dobbiamo far capire che ci siamo".

"Viviani? Non è ancora al massimo - ha aggiunto io tecnico - ma ci manca poco: è venuto a Livorno con grande convinzione. Lo conosco bene e so che sarà determinante nel centrocampo a due o a tre. Luca Rizzo sta lavorando sodo, credo che anche per lui non manchi molto per essere in campo. Saranno due elementi importantissimi, quando avranno raggiunto il top della loro forma. Ma tutto il gruppo è valido, è carico, abbiamo alternative varie e valide. Ora dobbiamo cominciare a concretizzare, diciamo che il nostro campionato comincia adesso".

Probabile formazione del Livorno (4-2-3-1): Zima; Morganella, Bogdan, Di Gennaro, Gasbarro; Luci, Agazzi, Marras, Marsura, Brignola; Raicevic.