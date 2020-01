Livorno, 9 gennaio 2020 - Il primo acquisto del Livorno sembra in dirittura d’arrivo: si tratta di Joseph Minala, centrocampista muscolare classe ’96 che sta per lasciare la Lazio. Il camerunense è rimasto per sei mesi ai margini dei biancocelesti: non rientra nel progetto tecnico di Inzaghi e ha voglia iniziare una nuova avventura. Anche in Serie B. Il Livorno in questo momento sarebbe in pole e la società amaranto conta di chiudere l’affare già nelle prossime ore. Sul giocatore c’era anche l’Ascoli, che però non ha affondato il colpo. Minala verrebbe a Livorno in prestito con diritto di riscatto obbligatorio in caso di salvezza degli amaranto.

Sempre sul fronte arrivi, il Livorno ha messo nel mirino il terzino sinistro dell’Ascoli Salvatore D’Elia, mentre avrebbe mollato la presa sul centrocampista dei marchigiani Alberto Gerbo.

Cambia casacca, invece, Agostino Rizzo, che a Livorno non ha trovato spazio. L’esterno lascerà gli amaranto nelle prossime ore per trasferirsi ad Avellino, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ha già salutato la comitiva, invece, Sonny D’Angelo, passato al Potenza in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto.

Il ds Cozzella intanto lavora anche sul fronte d'attacco: <Carne al fuoco ce n'è tanta - dice - dobbiamo puntellare la rosa e vedere sul finire del mercato di fare qualcosa di importante>.