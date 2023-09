Carico e compatto: il Livorno prepara la trasferta di sabato contro il Ponsacco

Livorno, 20 settembre 2023 – Pochi giorni alla sfida fra Ponsacco e Livorno. Gli amaranto, nonostante gli infortuni, si stanno preparando con grande intensità alla partita in programma sabato alle 15 allo stadio “Masini” di Santa Croce sull’Arno, valida per la terza giornata del campionato di Serie D.

I prezzi dei biglietti – Dieci euro il costo del tagliando per il settore ospiti. I biglietti sono in vendita soltanto al Punto Amaranto dello stadio Armando Picchi, aperto fino a venerdì 22 settembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.

La squadra – Proseguono gli allenamenti degli amaranto con la notizia di Matteo Fissore e Matteo Martino Coriano che sono rientrati regolarmente e a pieno titolo in gruppo dopo il lungo stop. Sarà interessante capire però chi giocherà a centrocampo insieme a Filippo Bellini e Niccolò Nardi.

L’assenza di Daniele Bartolini, infatti, apre a molte soluzioni, anche se tutto lascia pensare a un ballottaggio serrato tra Andrea Luci e Andrea Caponi, con quest’ultimo leggermente favorito per partire dal primo minuto. In attacco invece peserà l’assenza di Matteo Frati e, anche se Cristian Mutton dovrebbe recuperare per la partita, è molto probabile che ci sia l’esordio in maglia amaranto di Sacha Cori, rimasto fuori nelle precedenti uscite per una squalifica rimediata la scorsa stagione.