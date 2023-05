C’è Libertas Livorno-Aurora Desio, gara 5: dentro o fuori / Video e foto

Castelfiorentino (Firenze), 24 maggio 2023 – Serata decisiva per la Libertas Livorno Marelli Group nei playoff: sul neutro di Castelfiorentino la squadra di Andreazza gioca gara 5 dei playoff contro Desio. Le formazioni si presentano alla “bella” sul punteggio di 2-2: chi vince questa partita va avanti (e incontrerà Vigevano), chi perde chiude la stagione qui.

Gli amaranto giocano a Castelfiorentino a causa della squalifica del campo amico in seguito ai disordini di gara 1. Palla a due dalle ore 20.45.

Gli “Sbandati” e molti altri tifosi sono al seguito della squadra amaranto. Il PalaBetti è un impianto piccolo ma accogliente (Castelfiorentino ha una grande tradizione nel basket), con una sola tribuna trasformata stasera in una bolgia amaranto. I tifosi scandiscono con il battito delle mani l’inno di Mameli, mentre le squadre prendono posizione sul parquet. Circa 750/800 i tifosi amaranto. Se non fosse ancora chiaro, a prescindere e nonostante la squalifica, la LL ha ancora dalla sua parte il fattore campo. E per superare lo scoglio Desio stasera ci sarà bisogno di ogni singolo coro di incitamento.

Starting Five LL: Forti, Saccaggi, Lucarelli, Fratto, Fantoni. DE: Tornari, Giarelli, Maspero, Molteni, Mazzoleni.

Primo quarto (23-16)

Primi punti della partita per la Libertas con Forti che in penetrazione appoggia al ferro (0-2). Risponde subito Desio con la prima tripla di serata di Maspero (2-3). Saccaggi, in campo nello starting five al posto di Ricci, si sblocca dalla lunga distanza, evidentemente intenzionato a migliorare le sue percentuali nella serie (prima di gara 5 solo 11% da 3) (5-3). Desio pareggia prontamente sempre con Maspero dal mid-range (5-5). Lucarelli realizza due liberi dalla linea della carità dopo il fallo subito nel pitturato (7-5). Retine ferme per un minuto abbondante a causa di svariati attacchi sbagliati da ambo le parti, evidente segno di tensione e nervosismo delle due compagini per la delicatezza della partita. Retina che torna a muoversi su azione soltanto al minuto 5’ con Lucarelli dal mid-range cadendo all’indietro dopo essersi smarcato molto bene dalla marcatura dei Lombardi (10-5). Fantoni piazza un piccolo break 4-0 che porta avanti i suoi sul +7 (12-5). Gallazzi saggiamente chiama il timeout per evitare che lo svantaggio si acuisca, con 4.40” sul cronometro. Esce benissimo la LL dal timeout, andando ancora a segno con Lucarelli dalla media distanza (14-5). Giarelli porta ossigeno nei polmoni dei Brianzoli con un gioco da 3 (canestro da 2 e libero dopo fallo subito). Punteggio 14-8 con 3’ sul cronometro. Penetrazione efficace di Bargnesi per la LL che arriva agilmente a canestro e sfrutta il fallo subito per trasformare il libero (17-8). Maspero piazza in sospensione un canestro di pregevole fattura assistito dal post basso di Mazzoleni (17-10). Sipala entra in campo dopo la rotazione effettuata da Andreazza e prontamente centra la tripla che vale il +10 e massimo vantaggio Libertas sin qui (20-10). Maspero dalla linea della carità segna due liberi fondamentali per tenere agganciati alla partita i suoi compagni (20-12). Saccaggi veste i panni di Saccabomb e punisce Desio con la tripla del 23-13. Tornari però replica dalla lunga con un tiro apertissimo lasciato scoperto dalla difesa amaranto (23-16), con soli 46” sul cronometro. Punteggio alla fine del primo quarto di gioco: 23-16 Libertas.

I tifosi della Libertas a Castelfiorentino (Foto Luca Borgianni/Germogli)

Secondo quarto

Si riprende con lo stesso leit-motiv: è la Libertas a fare la partita, anche se nei primi secondi l’efficacia al tiro lascia desiderare. Gli amaranto devono stringere le maglie difensive perché Mazzoleni tiene su Desio che dopo 2 minuti dall’inizio del tempino recupera: 26-22. Il punteggio non scorre, gli sono molti errori e Desio si fa minacciosamente sotto: 26-25 quando restano 6’ da giocare. Ricci a 4’49” porta la LL sul 34-29, ma Desio è una squadra pazzesca, si muove con una velocità impressionante e gestisce molto bene le ripartenze.