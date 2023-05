C’è Libertas Livorno-Vigevano: gara 2 al PalaMacchia

Livorno, 30 maggio 2023 – La Libertas Livorno si gioca la sua chance per il cammino nella finale playoff di basket con questa gara 2 al PalaMacchia contro Vigevano, che ha vinto (62-78) a Piombino gara1. Gli amaranto di Andreazza devono vincere per poter affrontare meglio le due trasferte in casa della Elachem. Palla a due dalle ore 20,45.

Il PalaMacchia è una vera bolgia amaranto, com’è giusto che sia. Grande coreografia, grande pubblico, grande occasione per rimettersi in gioco.

Starting Five LL: Forti Ricci Lucarelli Fratto Fantoni VI: Benites Peroni Mercante D’Alessandro Strautmanis

Primo quarto

Si parte a ritmo forsennato. La Libertas deve fare la partita e tenerla in pugno. I primi 2 punti del match sono di Vigevano, ma Fratto segna la prima tripla della partita. Difesa a uomo per entrambe le squadre.