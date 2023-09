C’è Libertas-Pielle: a Livorno la stagione riparte con il “derby dei derby” in Supercoppa

Livorno, 9 settembre 2023 - Ci siamo, l’attesa è finita. Livorno torna a respirare il basket giocato. Le due squadre della città, Libertas e Pielle, si affrontano nel primo derby di stagione questa sera al Modigliani Forum (palla a due ore 20.45), in un match valido per il primo turno di Supercoppa. Lo spettacolo è assicurato, visto gli ultimi due precedenti che hanno portato 8mila tifosi piellini e libertassini a gremire gli spalti del palazzetto. Superata la fase di preparazione atletica nei rispettivi ritiri, conclusa la campagna acquisti per rinforzare i rispettivi roster e sostenute le prime amichevole d’agosto, resta da chiedersi come arrivano Libertas e Pielle alla stracittadina? Gioie e dolori per gli amaranto, la cui squadra è allenata da Marco Andreazza. Questo perchè il tecnico di Montebelluna approccia il derby senza poter schierare il suo quintetto (di titolarissimi) ideale, vincitore dello scorso girone di regular season 2022/23, causa qualche infortunio (Forti) o noia fisica di troppo (Fantoni e Ricci). Gioco forza, vedremo una Libertas diversa a quella a cui siamo abituati. Grande curiosità di vedere in campo i nuovi acquisti Tozzi, Allinei, Buca. Quanto alla Pielle: la squadra quest’estate ha subito una metamorfosi profonda, condita da addii di peso (Lenti e Almansi) e da arrivi di spessore (Ferraro, Laganà, Pagani e l’argentino Chiarini). Tutto da misurare il grado di compattezza e di sinergia raggiunto da un roster rinnovato in profondità. Non resta che goderci lo spettacolo di una partita che si preannuncia giocata ad alta intensità, con poca tattica e tanti ribaltamenti di fronte. Lo spettacolo però sarà riservato solo ai presenti al palazzetto. Infatti, «non ci sarà trasmissione in diretta della partita su nessun canale», precisa tramite nota la Libertas in quanto squadra ospitante.

di Francesco Ingardia