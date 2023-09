C’è Livorno-Grosseto. Favarin: "Il gruppo è solido e sa in che piazza gioca. Per vincere prendiamoci qualche rischio"

Livorno, 17 settembre 2023 – E’ tutto pronto per la sfida di campionato tra Unione Sportiva Livorno 1915 e Grosseto. La partita valida per la seconda giornata del campionato di Serie D girone E si gioca domenica 17 settembre allo stadio Picchi a partire dalle ore 15.

Di fronte al Livorno la candidata alla vittoria del titolo, anche se, viste le ultime prestazioni della squadra di Favarin, tutto lascia pensare a una gara senza esclusioni di colpi.

È stato come di consueto l’allenatore del Livorno a presentare la sfida.

"Sarà una partita bella e sentita anche se per me è come tutte le altre – ha detto – In settimana abbiamo analizzato quello che è andato bene e quello che è andato meno bene contro il Poggibonsi. In alcuni momenti abbiamo concesso troppe occasioni potenzialmente pericolose".

Per il mister è il debutto in campionato sulla panchina amaranto di fronte al pubblico di casa: "Paradossalmente è peggio sbagliare una partita dopo aver fatto un ottimo risultato, posso garantire che noi non sottovaluteremo e non ci risparmieremo – ha continuato - Dal punto di vista caratteriale e di approccio alla partita abbiamo iniziato bene, il gruppo è solido e soprattutto sa in che piazza gioca. Abbiamo tutti un solo obiettivo".

Quella contro il Grosseto, sempre secondo Favarin, non sarà però una partita che terminerà in goleada: "Mi aspetto una partita equilibrata con poche occasioni ma anche con episodi dove si può aprire il risultato. Il Grosseto può penalizzarti al primo errore, ma noi non dobbiamo aver paura perché siamo altrettanto forti - ha sottolineato - Sicuramente dobbiamo fare pochi calcoli, ricordo che siamo alla seconda di campionato. La partita si può vincere in qualsiasi momento, qualche rischio lo possiamo correre, ce la vogliamo giocare per ottenere i tre punti".

Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, con oltre 5000 tifosi amaranto allo stadio a sostenere la squadra per una vittoria che, nel caso in cui arrivasse, darebbe non poco morale positivo a tutto l’ambiente: "La partita indubbiamente inciderà sul morale, lo abbiamo visto come dopo due risultati positivi i nostri tifosi si sono risvegliati un pochino. La vittoria in un derby come questo riporterà sicuramente entusiasmo".

LA PROBABILE FORMAZIONE US Livorno (4-3-2-1): Biagini; Nizzoli, Ronchi, Brenna, Brisciani; Nardi, Bartolini, Bellini; Cesarini, Giordani; Mutton. All. Favarin Grosseto (3-4-2-1) Raffaelli, Morelli, Schiaroli, Saio, Cretella, Sabelli, Aprili, Arcuri, Rinaldini, Marzierli. All.: Vitaliano.

di Filippo Ciapini