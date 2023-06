Ciclismo. All'elbano Simone Velasco il Campionato Italiano Professionisti

Comano Terme, 24 giugno 2023 – Tutto toscano il Campionato Italiano in linea dei professionisti svoltosi in Trentino con partenza ed arrivo a Comano Terme, in una giornata calda e su di un percorso difficile e impegnativo. Il neo tricolore Simone Velasco viene infatti dall’Isola d’Elba anche se ciclisticamente è cresciuto nel bolognese.

Ventisette anni, è stato anche un ottimo ciclocrossista ed il passaggio nei professionisti avvenne nel 2016.

Tre anni dopo ottenne la prima vittoria vincendo il Trofeo di Laigueglia e qualche settimana dopo la tappa di Forlì della Settimana Internazionale Coppi e Bartali. L’atleta dell’Astana ha disputato una gara perfetta ed in volata ha anticipato con intelligenza atleti ritenuti sulla carta più veloci di lui, come Trentin e Sbaragli.

Tra i più felici del successo di Velasco anche il medico pratese Emilio Magni che segue il Team Astana e il mugellano Filippo Borselli che fa parte dello staff della stesso gruppo sportivo.

Un tricolore nel segno della Toscana perché al terzo posto si è classificato Kristian Sbaragli, atleta di Castelfiorentino della Alpecin Deceuninck rientrato come Velasco sulla testa della corsa al momento opportuno, mentre quarto è giunto il neo professionista di Fibbiana di Montelupo Fiorentino, Filippo Magli della Bardiani CSF autore di una prestazione magnifica. Magli infatti è stato in fuga praticamente fino dalla mattina, non ha mai mollato, riuscendo a cogliere poi il quarto posto nella volata del sestetto. Tre atleti legati alla Toscana insomma nei primi quattro, un Campionato Italiano da ricordare.

Antonio Mannori