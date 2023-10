Colpaccio della Pielle in trasferta con un Chiarini vero matador: Fiorenzuola battuta 73-85

Livorno, 22 ottobre 2023 - Torna alla vittoria la Caffè Toscano Pielle Livorno che vince in trasferta 73-85 contro Fiorenzuola. Una vittoria che di fatto riscatta il passo falso casalingo di settimana scorsa contro Geko Sant’Antimo. Protagonista assoluto di serata l’argentino Mateo Chiarini, autore di 27 punti con 7/8 da 2, 3/4 da 3 e 4/4 dai liberi. Ecco il film della partita

1QT (18-21)

Solito quintetto super collaudato a partire dalla pre season per la PL allenata da coach Marco Cardani, che schiera sul parquet del PalArquato Rubbini, Chiarini, Ferraro, Lo Biondo, Pagani. Partono forte i padroni di casa grazie anche alla punta di diamante del roster Sabic, che dopo 3' piazza la tripla del 9-2. L’argentino Chiarini però replica al fuoco iniziale di Fiorenzuola con la tripla del -1 a metà frazione (10-9). Diversi errori però in questo primo quarto di gioco da ambo le parti, con palle perse e errori banali. Prima frazione che si chiude però con la PL avanti, grazie al canestro dal mid range più il libero guadagnato dal fallo subito di Lo Biondo che vale il 18-21.

2QT (39-36)

Musetto di nuovo avanti dei padroni di casa nel secondo quarto, per una partita fino a questo momento contesta e ed equilibrata. Chiarini, uno dei più vivaci per la PL, segna il canestro del -2 dopo 13’ (25-23). Da qui, parziale di 0-8 realizzato dai ragazzi di Dalmonte, e sanguinoso per i biancoblù, che si portano sul 31-23. Contro reazione della Pielle che non ci sta a perdere di mano le redini della partita, trascinata dalle giocate dei suoi uomini più importanti, Chiarini e Lo Biondo. Dopo 17’, PL sul -3 e gap quasi ricucito grazia alla tripla di Ferraro. Punteggio ribaltato a una manciata di minuti dalla fine del secondo quarto grazie al canestro di Diouf che vale il sorpasso dei ragazzi di Cardani (35-36). Squadre all’intervallo lungo sul 39-36 per Fiorenzuola dopo il canestro di Voltolini.

3QT(48-62)

Esce fortissima dagli spogliatoi la Pielle nel terzo quarto. Assolo di tracotanza e superiorità tecnico-fisica degli uomini di Cardani che dal 39-36 passano al 48-62 in questo terzo quarto, con un parziale di frazione di 9-26 che annichilisce Fiorenzuola. A stendere i ragazzi di Dalmonte le triple di Chiarini, Laganà, Diouf e Lo Biondo. Partita messa in ghiaccio di fatto in questa frazione, nonostante Sabic provi a non perdere di mano l’inerzia della partita.

4QT (73-85)

Proprio Sabic è l’ultimo ad arrendersi per Fiorenzuola, che prova a ricucire il gap imposto dalla PL con due triple di pregevole fattura che riduce a una singola cifra lo svantaggio (56-65) al 33’. Partita più che aperta, punto a punto fino alla bomba di Venturoli per i padroni di casa che vale il 69-72. Chiarini dà fiato ai suoi e piazza il canestro del +8 PL (69-77). Prima il 2/2 di Rubbini dalla lunetta, poi il canestro di Diouf al 40’ confezionano la vittoria dei ragazzi di Cardani. Punteggio finale 73-85.

Il tabellino

Fiorenzuola Bees-CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO: 73-85

BEES: Sabic 25, Preti 14, Ricci 7, Bottioni, Voltolini 2, Re 6, Gaye, Biorac, Venturoli 13,

Seck 2, Bettolò ne, Giacchiateè 4. All. Dalmonte.

CAFFÈ TOSCANO: Pagani 6, Laganà 7, Rubbini 10, Lo Biondo 9, Manna, Dadino ne,

Ferraro 4, Chiarini 27, Campori 9, Diouf 13. All. Cardani.

Arbitri: Giordano di Chiavasso e Pulina di Rivoli

Parziali: 18-21, 21-15, 9-26, 25-23