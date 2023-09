Comincia il campionato di Serie B: Libertas in casa con la Virtus Cassino, Pielle a Rieti contro la Npc

Livorno – Domenica 1 ottobre: comincia il campionato di basket di Serie B Nazionale.

La Pielle si presenta forte della Supercoppa conquistata una settimana fa proprio contro l’avversaria che il calendario le ha serbato in trasferta per questo esordio di stagione: la Npc Rieti. I ragazzi di Cardani (fresco di rinnovo per altri tre anni) sono di scena nel Lazio a partire dalle ore 18, pronti a confermare quanto di buono hanno già fatto vedere finora.

Stesso orario per la Libertas di Andreazza, che al “PalaMacchia” affronta invece la Virtus Cassino uscita dalle Final Four della Supercoppa per mano di Ruvo di Puglia. Nei giorni scorsi alla truppa amaranto si è aggiunto il playmaker olandese Leon Williams, l’uomo che serviva per completare la squadra.

Per le due formazioni labroniche dunque un inizio di stagione che si preannuncia davvero molto interessante e impegnativo. La volontà è quella di essere protagoniste, in un girone che si presenta per nulla facile anche per via di trasferte più lontane rispetto all’anno scorso, non soltanto in Lombardia ma anche nel Lazio e in Campania.