Coppa Italia, il Livorno elimina il Ghiviborgo ai calci di rigore (6-5)

Livorno, 18 ottobre 2023 – Torna la vittoria e il sorriso per l’Unione Sportiva Livorno 1915 che eliminano il Ghiviborgo ai calci di rigore. Decisiva la parata di Albieri su Lepri al quinto rigore.

Durante i tempi regolamentari (finiti 1-1), gli amaranto sono andati in vantaggio con Palma, raggiunti poi da Giannini nel finale.

Mister Giancarlo Favarin opta per un 3-5-2 composto da Nicolò Albieri in porta seguito dal terzetto difensivo Matteo Fissore, Gianmarco Bassini e Duccio Brenna. A centrocampo, sugli esterni Alpha Camara e Matteo Martino Coriano mentre in regia Lorenzo Ferraro, Andrea Caponi e Giuseppe Palma. In attacco la coppia formata da Matteo Frati e Luis Henrique. Partenza sprint degli ospiti che nei primi venti minuti sfiorano più volte il vantaggio con Giannini, il cui tiro a giro esce di poco, e Gibilterra che colpisce un palo.

Le foto Novi

A passare in vantaggio però sono gli amaranto con Palma, bravo a sfruttare una deviazione decisiva sugli sviluppi di un corner. Timida la reazione dei biancorossi alla rete subita con un paio di occasioni da calcio piazzato che, di fatto, fanno terminare il primo tempo. La seconda frazione si apre con l’US Livorno vicina al raddoppio, prima con un destro di Caponi dal limite e poi con un palo di Bassini sempre su calcio d’angolo. Il Ghiviborgo prova a rialzare la testa scattata l’ora di gioco con Orlandi che, da due passi, viene ipnotizzato da Albieri, bravo a rimanere fermo fino all’ultimo e a impedire la rete.

La pressione dei biancorossi aumenta così come l’intensità fisica della partita che improvvisamente vede un’accelerata. Mentre mister Giancarlo Favarin inizia con le prime girandole di cambi, gli ospiti provano il tutto per tutto costringendo proprio gli amaranto a qualche cartellino giallo di troppo. A circa dieci minuti dal termine il Ghiviborgo trova il pareggio con Giannini che insacca da pochi metri un pallone arrivato dalla corsia mancina.

La rete del pari scuote entrambe le squadre con gli ospiti che subito provano a segnare il raddoppio mentre, l’US Livorno, cerca di riaffacciarsi nella metà campo avversario nei minuti finali con Kosiqi che a tempo scaduto si vede parare un bel tiro da Cusin.

Il tempo a disposizione però finisce e la sfida viene decisa ai rigori dove a spuntarla sono proprio gli amaranto. Decisiva la parata di Albieri su Lepri. Per l’US Livorno segnano Brenna, Caponi, Bassini, Menga, Kosiqi mentre per il Ghiviborgo Giannini, partito per primo, T.Carcani, Orlandi, Vitrani.

Il tabellino

US Livorno (3-5-2): Albieri, Brenna, Fissore, Bassini; Camara, Ferraro, Caponi, Palma (87' Nardi), Coriano (65' Boroduska); Frati (87' Kosiqi), Luis Henrique (65' Menga). A disposizione: Ciobanu, Fancelli, Savshak, Pavlenko, Signorini. All. Favarin

Ghiviborgo (4-3-3): Cusin; Russo (78' Giannotti), Vecchi, Sanzone, P. Carcani; Nottoli (71' Lepri), Campani (71' Vitrani), Poli (57' Signorini); Gibilterra (57' T. Carcani), Giannini, Orlandi. A disposizione: Masini, Petronelli, Carli, Nannipieri, Vitrani. All. Lelli

Arbitro: Tommaso Capoccia di Perugia

Marcatori: 28' Palma, 82’ Giannini.

Note: angoli 4-6, ammoniti Fissore, Menga, Frati, Bassini.

di Filippo Ciapini