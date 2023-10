Cori, Luci, Cesarini: il Livorno è servito! Battuto il Sansepolcro per 3-1

Livorno 1 ottobre 2023 – Grande festa all’Armando Picchi con l’Unione Sportiva Livorno 1915 che vince contro il Sansepolcro per 3-1 grazie alle reti di Cori, Luci e Cesarini.

Gli amaranto, con i tre punti balzano in testa solitaria al campionato, giocano con grande intensità e maturità. Capaci di reagire al pareggio degli ospiti, una volta messo in cassaforte il risultato, hanno preferito non rischiare addormentando la gara e portandosi a casa i tre punti con un secondo tempo senza particolari problemi. A fine partita poi l’abbraccio di tutto lo stadio con la squadra sotto i settori di Curva e Gradinata.

Tutti confermati nel 4-3-2-1 composto da Valerio Biagini in porta con Duccio Brenna e Matteo Ronchi al centro insieme a Tommaso Nizzoli e Leonardo Brisciani sugli esterni A centrocampo il capitano Andrea Luci insieme a Filippo Bellini e Niccolò Nardi mentre sulla trequarti Alessandro Cesarini, premiato come miglior giocatore di settembre nel pre-partita. In attacco la coppia formata da Giulio Giordani e Sacha Cori. La prima occasione della gara è dell’US Livorno con Giordani che si infila perfettamente tra la difesa e di testa spara a lato di pochissimo.

La pressione amaranto comunque cresce di minuto in minuto e al dodicesimo i ragazzi di mister Giancarlo Favarin passano in vantaggio con un Sacha Cori, bravo a smarcarsi tra la difesa e battere il portiere con un gran tocco d’esterno. La reazione del Sansepolcro però non si fa attendere ed è dai calci piazzati che si rende pericoloso pareggiando dapprima con un colpo di testa di Borgo e addirittura sfiorando la rete del 1-2 con una mischia scaturita da un calcio di punizione, ma il pallone tocca soltanto la linea di porta.

Alla mezz’ora di gioco però gli amaranto tornano in partita e trovano il vantaggio con Andrea Luci che sugli sviluppi di una ribattuta calcia dal limite dell’area di rigore colpendo il palo e poi la rete. Corsa liberatoria sotto la Nord per il capitano amaranto che non segnava da 5 anni (Livorno-Cremonese 1-3, Serie B, 2 aprile 2019).

Gli amaranto, poi, trovano anche il tris al 39esimo con il solito Alessandro Cesarini che viene imbeccato perfettamente da Giordani e segna con un bel destro a incrociare. La seconda frazione parte a ritmi blandi visto anche il risultato in favore dell’US Livorno che comunque prova a ghiacciare definitivamente la partita.

Al 55esimo Bellini ci prova con un tiro potente dai 35 metri con il portiere che rischia un clamoroso autogol mancando la presa. Buona anche la reazione degli ospiti che tentano di accorciare le distanze con Ferri Marini su cui è bravo però Biagini a bloccare il pallone. Il tempo passa e l’US Livorno, in maniera molto matura, decide di non rischiare preferendo addormentare la partita. Il secondo tempo dunque si chiude senza reti e con gli applausi di tutto il pubblico presente. Bella vittoria quindi per i ragazzi di mister Giancarlo Favarin che con la vittoria, e i risultati favorevoli delle avversarie, si è assicurato il primo posto in solitaria a un punto di distanza dal Seravezza Pozzi e la Pianese e due da Grosseto e Tau Altopascio.

Il tabellino

US Livorno (4-3-1-2): Albieri; Nizzoli (87' Camara), Ronchi, Brenna, Brisciani (78' Kosiqi); Bellini, Luci, Nardi; Cesarini (78' Bassini)); Giordani, Cori (67' Caponi). A disposizione: Ciobanu, Menga, Coriano, Ferraro, Boruduska. All. Favarin

Sansepolcro (4-3-3): Guerri; Del Siena (86' Brizzi), Borgo, Martinelli. Bologna; Gia. Gorini, Locchi (46' D'Angelo), Pauselli (67' Piermarini); Buzzi (46' Mariotti), Longo (46' Essoussi), Ferri Marini. A disposizione: Patata, Della Spoletina, Giu. Gorini, Simeone,. All. Bricca

Arbitro: Vailati di Crema

Marcatori: 13' Cori, 24' Borgo (S), 35' Luci, 40' Cesarini

Note: angoli 2-3, ammoniti Gorini, Martinelli, Cesarini, recupero 1'+4', spettatori 3.274