Da Procchio ai Mondiali: Velasco convocato in azzurro

Marciana (Isola d’Elba, Livorno), 2 agosto 2023 – Arriva la meritata convocazione alla partecipazione ai Mondiali di ciclismo in Scozia che si terranno dal 5 al 13 agosto per il procchiese Simone Velasco, recentemente festeggiato a Procchio per il titolo di campione italiano di ciclismo.

Per l’amministrazione comunale di Marciana è una grande soddisfazione poter fare i migliori auguri per questa nuova sfida ad un giovane e talentuoso sportivo, come Velasco, orgoglio per tutta l’Isola d’Elba.