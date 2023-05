“Daspo” per due tifosi della Libertas dopo i disordini di gara 1 dei playoff con Desio

Livorno, 19 maggio 2023 - A due tifosi della Libertas sono stati notificati i daspo dopo i disordini al termine di Libertas-Desio, gara 1 dei playoff di B di basket giocata al PalaMacchia.

Il provvedimento vale per due livornesi rispettivamente di 23 e di 54 anni: il primo non potrà accedere ai luoghi in cui si tengono manifestazioni sportive per un anno, il secondo per invece per cinque anni. i daspo sono stati notificati dalla questura.

I disordini hanno portato anche alla squalifica del campo della Libertas per tre giornate da parte del giudice sportivo.