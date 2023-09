Doga: “Le armi di questo Livorno? Non arrendersi mai. E un gruppo di ragazzi molto bravi”

Livorno, 25 settembre 2023 – E’ stato Alessandro Doga, l’ex “bandiera” amaranto ora responsabile del settore giovanile, l’ospite della trasmissione “Livornolé” condotta da Martina Parigi su Granducato Tv. Con loro anche Massimo Brachini, storico radiocronista di Radio Bruno.

Doga ha analizzato in studio la vittoria per 1-3 del Livorno contro il Ponsacco nella trasferta di sabato scorso, ma si è soffermato naturalmente anche su tanti altri temi, pungolato dall’ottima Martina e dai messaggi arrivati in diretta dai tifosi.

La capacità di reagire – “Il Livorno non è una squadra che si arrende alle prime difficoltà – ha esordito Doga – Sabato con il Ponsacco lo ha dimostrato. I ragazzi si sono adeguati alla tipologia della partita e hanno saputo recuperarla e gestirla”.

Brisciani e Nizzoli – “Nizzoli ha padronanza di quel ruolo, ha grande gamba e buona tecnica. Introverso, timido, ma di grande qualità. Brisciani è un bimbo che è cresciuto molto, è intelligente, capisce le sue capacità e i suoi limiti. Si impegna molto e ascolta, può migliorare velocemente”.

Le altre quote – “Ho visto Nardi in ritiro, credo sia un ragazzo che potrebbe giocare anche in Serie B per com’è in questo momento. Tecnicamente ha le qualità giuste, ha un grande passo di gamba. Gli altri? Vedo bene anche Coriano. Ma credo che tutti abbiano qualità, anche se non hanno spazio. Abbiamo anche un ragazzo lettone, Boroduska, che è molto interessante. Ma tutti hanno la predisposizione per poter crescere”.

Nardi e Biagini – “Biagini è un po’ a se’, è il portiere… – ha proseguito Doga – Con il Ponsacco è stato bravo a restare in partita dopo l’errore. E’ stato bravo perché è rimasto attento, poi ha fatto un’uscita con i piedi importante dimostrando di saper mantenere la lucidità. E’ un portiere che non deve preoccuparsi, secondo me. Anche il portiere in seconda è molto bravo, ha già esperienza in Serie D. Nardi ha anche l’eleganza dalla sua. Poi c’è Ivan che è entrato in un primo tempo difficile contro il Grosseto. Ma è difficile per gente di trent’anni giocare al Picchi… figuriamoci per un ragazzo”.

I complimenti dei tifosi – “Mi elogiano? Beh, sono spettatori non quindicenni...”, ha scherzato Alex commentando i messaggi arrivati in trasmissione. “Uno è un mio compagno di classe… Un altro è un mio amico di Andria, dove non era semplicissimo giocare”. Siparietto: “Gli avversari e i compagni di squadra sì, ma anche i miei tendini di Achille si ricordano quanto ho corso lungo la fascia...”.

La squadra e il sacrificio – “I centrali sono spesso uno contro uno. A difesa schierata si rischia, certo, perché una valutazione errata può costarti cara. E’ una coperta corta: quando giochi con tre offensivi e due terzini alti che spingono, rischi appunto di dare qualcosa in più all’avversario. Ma io credo che una squadra debba essere propositiva, se vuole vincere… E’ giusto così, secondo me. Se ti abbassi e fai le barricate, Brenna e Ronchi stanno meglio: ma il problema è che giocare proponendo calcio nella metà campo degli altri è logico che ti esponga. Però ripeto, il calcio deve essere propositivo”.

I giovani e le difficoltà – “Per certi ragazzi è già difficile vivere in un ambiente come Livorno. Ma sono esperienze nuove che stanno alla base del desiderio di un ragazzo che da bimbo sogna di diventare un calciatore. Giocare con una curva del genere alla seconda di campionato com’è successo col Grosseto vuol dire che ci sono le basi per riempire lo stadio. Quando la squadra fa molto bene e i tifosi ci si rispecchiano, i ragazzi si sentono molto di più “giocatori”, molto più grandi. Le difficoltà arriveranno nel corso della stagione, ma sono un modo per imparare”.

Punto infortunati: Mutton e Frati fuori per un mesetto, per Bartolini sarà più lunga.

Il gol subìto – “Il portiere voleva uscire, ma ha visto che il difensore era molto vicino all’attaccante e ha pensato che intervenisse lui – è l’interpretazione di Doga – Il portiere fa fatica… rischia di scontrarsi col difensore. Forse pensava che la palla sfilasse via. Non è una valutazione semplicissima, dai. Doveva “leggerla” subito, certo, e se non valuti subito non hai più il tempo di recuperare. Ronchi parte in ritardo, ma l’attaccante era già in corsa. Quella era una palla che andava a sfilare, difficile davvero pensare che andasse diversamente”.

Alessandro Doga negli studi di "Livornolé" a Granducato Tv

I gol fatti – “Sul primo gol è stato Luci che ha fatto un bel gesto appoggiandosi all’avversario. Poi Cesarini era lì, sul secondo palo: un giocatore esperto sa che deve fare così. E’ un’abilità personale, non è che lo insegni… Ricordo in Serie A che Lucarelli ci andava nel tempo giusto. Il gol di Cori invece è stata una frittatona dei difensori, ma Cori è stato bravo a essere lì. Cori mi piace perché ha il temperamento giusto per Livorno. Anche Giordani è uno che se lo hai dall’altra parte non ti fa stare tranquillo, sa coprire lo spazio, poi si è inserito molto bene come Cesarini. Mi piacciono questi giocatori che non pensano sia una gabbionata ma ci sentono”.

Bellini come Grauso – "Bellini mi ricorda tanto Grauso e Conticchio – ha aggiunto Doga – E’ instancabile, corre sempre, lo trovi da tutte le parti, fa tanta quantità ed è giusto che venga premiato. Ci ha creduto, è andato sulla palla e ha segnato. Mi piace davvero e sono contento che giochi nel Livorno perché ci rappresenta bene”.

Gelli fa bene – “Francesco è grande, sta facendo molto bene. Ha fatto un percorso alternativo. E’ un ragazzo che faceva la trequarti, poi ha sempre fatto bene dov’è andato. Lo abbiamo perso per un addestramento. Ma sono contento per lui perché ho allenato lui, Simonetti, Ricci, Morelli… Erano ragazzi interessanti quando li avevo qui a Livorno”.

Fra passato e futuro – “Creare tutta una cantera è fondamentale, ma sono cambiati i tempi. Regolamento nuovo sui vincoli, si devono fare un po’ di valutazioni. Ora abbiamo solo al juniores. Io andai via perché qualcuno volle mandarmi via, non ero più gradito nel 2018. Ho fatto qualche mese a Viareggio, ho visto cosa è successo. Il dispiacere è per tutte le persone che avevano lavorato con me lì, eravamo riusciti a fare un percorso importante partendo da qualcosa su cui lavorare. Oggi tutto è più complesso perché devi ricreare tutto. Quest’anno cerchiamo di dare un valore alla juniores, qualche quota che possa servire alla prima squadra. Poi valutiamo altri ragazzi che hanno fatto percorsi diversi. Alternative non ce ne sono molte: fare affiliazione solo con una società, oppure cercare di avere un rapporto importante con tutte le realtà di Livorno, che non sono molte. Vediamo, occorre fare valutazioni importanti”.

Che percorso sarà? – “Non è facile calcio dilettantistico, sai? – continua Doga – Il percorso del Livorno sarà quello che decideranno di fare anche altre società della città. Senza un piccolo centro sportivo e senza un riferimento non puoi fare settore giovanile: oggi tutte le società hanno un centro sportivo dove portano avanti il loro progetto. Comunque mi piace pensare che ci sono tanti ragazzi che possono fare il percorso di vita che ho fatto io. Parlando con il presidente Joel Esciua ci siamo incontrati su determinate idee e possiamo dare la possibilità ai ragazzi di seguire un percorso importante”.

Il centro sportivo – “Ci sono tante possibilità. Ci sono aree di proprietà privata, altre del Comune. La speranza è sicuramente quella di avere un centro sportivo tutto nostro, sì. Vedremo”.

Pavlenko – “E’ meno bello di Boroduska a vedersi, ma fa gol. Quando si allena con la prima squadra ha questa capacità e ha un impatto fisico importante”.