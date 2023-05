Follonica Gavoranno-US Livorno 1-2, gli amaranto conquistano i playoff

Gavorrano (Grosseto), 7 maggio 2023 – Serviva una vittoria che mancava da due mesi per strappare un pass per i playoff ed è arrivata in pieno stile Unione Sportiva Livorno 1915.

Di sofferenza, grinta, carattere con errori clamorosi a porta vuota e un finale rocambolesco. L’US Livorno vince per 1-2 contro il Follonica Gavorrano grazie alla stupenda rete di Jacopo Giuliani e il contropiede di Mory Bamba accedendo così agli spareggi finali grazie al punteggio favorevole contro il Flaminia CivitaCastellana.

Tante occasioni divorate, ma anche un gran carattere mostrato in campo, con una difesa praticamente perfetta che non ha lasciato spazi puliti agli avversari.

Amaranto che si schierano con il 3-4-2-1 composto da Fabrizio Bagheria in porta seguito da Andrea Fancelli, Maikol Benassi e Jacopo Giuliani in difesa. Sugli esterni Filippo Lorenzoni e Mattia Lucarelli mentre al centro capitan Andrea Luci e Lorenzo Pecchia.

A supporto dell’unica punta Giacomo Lucatti invece Michele Bruzzo e Simone Greselin. Nel Follonica Gavorrano presenti due livornesi: il difensore Giorgio Diana, lo scorso anno vicinissimo a vestire la maglia amaranto, e il portiere Giorgio Blundo, entrambi partiti titolari.

Partenza sprint della squadra del tecnico Lorenzo Collacchioni che dopo soli due minuti passano in vantaggio con una perla su punizione di Jacopo Giuliani, la seconda in stagione. Il difensore con il numero 17 si dimostra ancora una volta uno dei migliori giocatori di questa stagione.

Entrambe le squadre reagiscono positivamente alla rete e, da un lato, il Follonica Gavorrano prova, seppur con tentativi sterili, a pareggiare mentre l’US Livorno va avanti alla ricerca del raddoppio con Luci, Bruzzo e soprattutto Lorenzoni che, di fronte al portiere, aggancia male uno spiovente della difesa.

Proprio la retroguardia amaranto è stata la grande protagonista dei primi quarantacinque minuti non concedendo niente agli avversari. Il secondo tempo riparte con l’offensiva del Follonica Gavorrano che prova in tutti i modi a raggiungere gli amaranto che, di risposta, al quarto d’ora della ripresa sfiorano il raddoppio con un colpo di testa di Bruzzo su cui Ampollini è provvidenziale sulla linea.

Passano i minuti e ancora una volta è l’US Livorno a divorarsi un’occasionissima con Greselin che, solo davanti al portiere, viene ipnotizzato da Blundo.

Superata l’ora di gioco è il Follonica Gavorrano ad alzare il baricentro rendendosi pericoloso con Marcheggiani che dopo una mischia in area si ritrova con il pallone tra i piedi a pochi passi dalla porta di Bagheria che, in qualche modo, smanaccia insieme alla difesa amaranto in corner.

Sul ribaltamento di fronte arriva un clamoroso errore di Bamba che, servito da Bruzzo dopo una perfetta discesa palla al piede, letteralmente a porta vuota si divora la rete del raddoppio calciando a lato di tantissimo.

E ancora, dopo pochi minuti, Zanolla tenta il tiro dal limite dell’area trovando ancora una volta il miracolo di Blundo con i piedi.

Chiamare rocambolesco il finale di partita è un eufemismo. Al novantaduesimo Cerrato colpisce di testa centrando il palo e poi la riga della porta, tutti i giocatori del Follonica Gavorrano esultano mentre, gli amaranto, ripartono in contropiede con Bamba che salta Blundo e appoggia in rete per il raddoppio.

Gli attimi successivi sono molto concitati ma il direttore di gara convalida la rete degli amaranto. Passa un minuto e Marcheggiani accorcia le distanze approfittando di una disattenzione difensiva, ma di fatto, dopo pochi istanti arriva la fine della gara. Una vittoria fondamentale che porta gli amaranto ai playoff in vista degli scontri diretti favorevoli contro il Flaminia. Si dovrà ripartire da questa bella vittoria, di grinta, voluta e conquistata.

Il tabellino

Follonica Gavorrano – Livorno 1-1

Follonica Gavorrano (3-4-1-2): Blundo; Ampollini, Dierna (36' Fremura), Diana; Souaré, Pignat, Barlettani (65' Lepri), Macchi (88' Giovannucci); Khribech (85' Cerrato); Poli (51' Origlio), Marcheggiani. A disposizione: Ombra, Monticelli, Battistelli, Mininno. All. Bonura US Livorno (3-4-2-1): Bagheria; Fancelli, Benassi, Giuliani; Lorenzoni, Pecchia (71' Bamba), Luci (87' Russo), Greselin, Lucarelli (63' Zanolla); Bruzzo (94' Razzauti); Lucatti (80' El Bakhtaoui). A disposizione: Fogli, F. Neri, Belli, Mazzucca. All. Collacchioni Arbitro: Torreggiani di Civitavecchia Marcatori: 2' Giuliani, 92’ Bamba (L), 96’ Marcheggiani Note: angoli 3-3, ammoniti Benassi, Pecchia e Giuliani