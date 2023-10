Frati e Ferretti: “E’ un Livorno che cresce alla grande e l’ambiente è davvero quello giusto per fare bene”

Livorno, 9 ottobre 2023 – Sono stati Matteo Frati e Andrea Ferretti gli ospiti di “Livornolé”, la trasmissione condotta da Martina Parigi su Granducato Tv. Nella puntata andata in onda lunedì sera 9 ottobre, l’attuale giovane attaccante (ora infortunato) e l’ex punta amaranto hanno analizzato l’andamento del Livorno e la situazione del campionato di Serie D dopo la quinta giornata.

Subito una bella notizia: Frati è pronto a rientrare nel gruppo. Lo farà proprio durante la seduta di allenamento prevista martedì 10.

Ferretti ricorda il legame che ha mantenuto con Frati, mentre Matteo lascia andare una vena di nostalgia, scherzando: “Un anno è stato poco? Non vai, basta...”.

Bene a Ghivizzano - Frati dice che il segnale ricevuto con la vittoria in trasferta domenica a Ghivizzano è galvanizzante. “Sta girando a nostro favore, domenica abbiamo portato a casa un bel risultato considerando che la partita non si era messa bene”. Ferretti: “Bene, il gol è arrivato dalla panchina con Luis Henrique, che tra l’altro era al debutto. Quindi è un segnale da tenere ben stretto”.

Giusto cinismo – Frati: “La partita di domenica, ripeto, è stata difficile ma è stata sbloccata perché la squadra ci ha creduto fino in fondo. Luis Henrique ha creduto in quella palla: è stato bravo lui e sono stati bravi tutti”.

Sana competizione in attacco – Frati: “Tutti a mille all’ora per guadagnare la maglia da titolare, è una sana competizione, come deve essere”.

Il gol – Ferretti: “Davvero resto a cogliere la spizzata di Cori e anche coraggioso perché ha anticipato il portiere, davvero un bel gol”. Frati: “Al di là del gol, Luis è un ragazzo che sa giocare al calcio. E’ arrivato dopo operazione all’anca e aveva da riprendere la forma, ma si sta allenando e ha creato un bel rapporto con tutti. Sono contento”.

Frati in azione (Foto Novi)

Margine di crescita – Frati: “Abbiamo validissime quote che quest’anno fanno la differenza, sono giovani di prospettiva e ci possono aiutare ancora di più. Sono bravi”.

Ferretti: “Nardi mi ha impressionato, salta l’avversario, ha dribbling, tecnica e visione. Non sta a me dirlo, ma deve tenere i piedi per terra”.

Frati: “I giovani sono i primi a farsi coinvolgere, sono umili ed è la base. Secondo me il Livorno può crescere anche grazie ai giovani, si sta creando un bellissimo gruppo e siamo sulla strada buona”.

Era rigore? – Entrambi i giocatori sono d’accordo: “Rigore netto”. Ferretti: “Non credo che Pippo simuli, lì è stato proprio toccato”.

L’ex magazziniere – Pasquale, ex magazziniere, saluta con un messaggio in diretta. Frati e Ferretti lo ricordano con affetto. Dicono che hanno una foto di lui con la pelliccia.

Partita complicata – Ferretti: “Secondo me la partita col Ghiviborgo richiedeva quell’atteggiamento, poi il mister ha messo due punte centrali e alla fine l’ha risolta”. Frati: “Si deve ripartire subito quando si perde la palla, e così è stato. C’è stata una preparazione giusta e specifica per quella partita, li avevo visti e sentiti lavorare in settimana”.

Luis Henrique – Frati: “Con questa categoria c’entra poco. Sa giocare a calcio, lo ripeto”. Ferretti: “Manca un po’ il Poggibonsi. Poi occhio al Grosseto. Ma questa è una squadra speciale, unita, Lui Henrique lo ha detto e la sua osservazione è giusta”.

Il rapporto fra i giocatori – Frati: “Tutti ottimi calciatori e bravi ragazzi, tutti lottano anche in allenamento. E questo fa sì che poi i risultati arrivino”

L’allenatore – Frati: “Sì, Favarin sa quello che vuole e pretende molto, com’è giusto che sia”. Ferretti: “E’ un valore aggiunto per questa squadra. Dovunque è andato a portato la pagnotta a casa, va tenuto stretto”.

Capitolo infortunati – Fancelli è tornato in gruppo, Fissore domenica scorsa non è stato convocato per scelta tecnica perché non si allena in gruppo, ma ormai è in via di guarigione. Biagini è incappato in un virus noioso, ma nulla di preoccupante.

Andrea Ferretti

Forza Bartolini! – Frati: “Dispiace per Daniele Bartolini, lo conosco da tempo, so che cosa poteva dare al Livorno, mi dispiace tantissimo che si sia infortunato così gravemente. Lo sento tutti i giorni, è un ragazzo forte e ha sempre fatto del calcio la sua vita. L’operazione è complessa ma ritornerà al 101 per cento, da come lo conosco”. Ferretti: “Bartolini è livornese, ha un incentivo in più. Il post-operazione porterà via energie, ma sono ottimista. E poi Daniele si merita in pieno di recuperare il posto che aveva conquistato”.

La trasmissione poi scivola via fra battute e scherzi, ben gestita come sempre da Martina Parigi e resa ancor più frizzante dalla simpatia e spontaneità dei due ospiti. Si vede che l’ambiente amaranto è davvero buono: si nota anche da Ferretti benché quest’anno non indossi più questa maglia. E durante la diretta sono stati mostrati i video dei gol messi a segno da entrambi nella stagione in cui hanno giocato insieme nel Livorno.

Matteo scalpita – Frati: “Sì, spero di rientrare prima possibile e dimostrare quello che so fare. Toccherà al mister poi decidere. Mi piace giocare per la squadra, mi piace creare… Poi se capita il gol è anche meglio. Il gol al quale sono più legato? Contro l’Arezzo, presi un rigore e lo calciai mettendo a segno”.

Ferretti ricorda – Ferretti: “Quanto sta bene, Matteo è forte. Il mister e la società lo sanno bene. Il mio gol? Il rigore alla finale. Il più bello forse il primo a Castelfiorentino. Comunque la cosa più bella sono gli abbracci… Ho contribuito a ricostruire questa società e sono contento di questo, ho mantenuto rapporti ottimi. E ora? Finché c’è entusiasmo e c’è passione vado avanti”.

La prossima col Tau – Frati: “Dicono che il Tau sia una bella squadra, l’allenatore lo conosco bene noi del ‘95 ci ha allenato, l’ho avuto a Montevarchi, Venturi è preparato, sa piazzare bene i giocatori in campo. Comunque noi giochiamo sempre per portare la gente allo stadio e la cosa più bella è vincere per poi rivedere la settimana dopo il Picchi sempre più pieno. Ricordo un’amichevole a Rosignano con più di mille persone. Ora si sta riaccendendo la fiamma”.

Il capitano Luci – Ferretti scherza: “Che dire? Andrea è bollito e continua a giocare… Dai, è un grande, ha la passione e la classe”. Frati: “Se vinciamo il campionato ci presentiamo tutti e tre, con Andrea Luci. Promesso”.