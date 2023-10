GhiviBorgo-Livorno 0-1, le pagelle amaranto

Albieri 6: Sicuro nelle uscite e tra i pali, altra ottima prova.

Nizzoli 6: Bene in fase di copertura, dalla sua parte arrivano i maggiori pericoli ma tiene botta.

Brenna 6.5: Ci mette fisico e intelligenza tattica, sempre più leader di questa squadra.

Ronchi 6.5: Come sempre regge l’urto con gli attaccanti, altra grande prova.

Brisciani 6.5: Cresce di gara in gara, meno timido anche in fase di impostazione.

Luci 6.5: In una partita dove serviva la sua grinta, fa vedere perché è recordman di presenze in amaranto. (Dal 79’ Caponi 6: Dieci minuti possono sembrare pochi, ma in quelle circostanze il suo apporto è stato importante).

Ferraro 5.5: Doveva essere la sua gara, non brilla e viene anticipato spesso. Ci sarà tempo per rifarsi. (Dal 74’ Nardi 6: Entra sul vantaggio amaranto e lotta insieme ai compagni).

Bellini 6.5: Martoriato per tutta la partita, viene steso in area per due volte. (Dal 79’ Palma 6: Rientro dall’infortunio di fuoco vista l’intensità in campo)

Cesarini 6: Il Mago nonostante sia letteralmente braccato per oltre novanta minuti riesce a trovare gli spunti per i compagni (Dal 91’ Bassini sv).

Giordani 5.5: Non incide come ci ha abituato, c’è da dire che ogni volta è stato triplicato con la marcatura. (Dal 67’ Luis Henrique 7.5: L’eroe che non ti aspetti, arrivato come oggetto misterioso, viene inserito a sorpresa a gara in corso e trova l’intuizione che regala agli amaranto tre punti pesantissimi).

Cori 5.5: Tallonato e marcato a uomo, fa a sportellate per tutta la gara rimediando anche qualche botta di troppo. Purtroppo in fase offensiva c’erano pochi spiragli.

di Filippo Ciapini