Gol di Pavoletti, un livornese riporta il Cagliari in Serie A

Bari, 11 giugno 2023 – "Sono felice per la rete segnata e per la promozione in Serie A. Sono contento anche per mister Ranieri che da quando è arrivato a Cagliari ci ha totalmente cambiati. Lui è un grande".

Lo ha detto Leonardo Pavoletti, livornese doc, ai microfoni di Sky dopo la vittoria ottenuta contro il Bari che ha permesso al Cagliari di tornare in serie A, grazie proprio alla rete messa a segno dall’attaccante livornese al 94'.