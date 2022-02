Grande gara del Cecina Ma il finale è della Libertas

SINTECNICA CECINA 76 LIBERTAS LIVORNO 82 SINTECNICA CECINA: Bogdan Milojevic 24 (711, 34), Alessandro Banchi 16 (12, 26), Alessandro Sperduto 12 (23, 26), Giovanni Ragagnin 9 (24, 13), Matteo Fioravanti 7 (25, 15), Paolo Zanini 6 (34, 00), Lorenzo Pistillo 2 (12, 02), Giacomo Guerrieri 0 (01, 00), Nikodem Czoska, Guido Pellegrini, Tommaso Bartoli. Tiri liberi: 13 15 - Rimbalzi: 25 6 + 19 (Bogdan Milojevic 9) - Assist: 11 (Alessandro Banchi 4) LIBERTAS LIVORNO: Francesco Forti 18 (12, 35), Ivan Morgillo 17 (57, 01), Davide Marchini 15 (26, 34), Andrea Casella 13 (27, 14), Costantino Bechi 13 (46, 12), Gregor Kuuba 2 (12, 02), Ivan Onojaife 2 (00, 00), Luca Toniato 2 (11, 00), Gianni Mancini 0 (01, 00), Antonello Ricci.Tiri liberi: 26 40 - Rimbalzi: 28 5 + 23 (Ivan Morgillo 7) - Assist: 4 (Costantino Bechi 2). Parziali: 23-27, 20-20, 19-12, 14-23 Al PalaPoggetti di via Toscana la Sintecnica Cecina perde il derby con la Libertas Livorno, decisivo un super ultimo quarto degli ospiti. Una partita equilibrata tra due compagini che non si sono risparmiate su nessun pallone. Il parziale di 14-23 del quarto parziale ha regalato la decima vittoria alla Libertas. Decisivi per Livorno cinque giocatori in doppia cifra. Forti, 18, Morgillo, 17, Marchini, 15, Casella e Bechi, 13. Non riesce ad evitare la dodicesima sconfitta in campionato per Cecina la super prestazione di Milojevic, top scorer del match con 24 punti. La partita è aperta, cecina al terzo quarto fa molto bene, ottimo parziale della Sintecnica che pareggia e sorpassa la Libertas, spinta dai canestri di Milojevic e Zanini. Prova a limitare i danni la Libertas con Casella. A dieci minuti dalla fine è cambiata la leadership del derby. Cecina è avanti di tre lunghezze, 62-59. Ultimo quarto che vede una prestazione clamorosa della Libertas ALivorno spinta da Forti e Morgillo che ...