Il Livorno a Poggibonsi, la probabile formazione

Livorno 22 aprile 2023 – Ritrovare morale, equilibrio e lucidità. Conquistare i playoff e voltare pagina.

C’è tanto da guadagnare nella partita tra Poggibonsi e Unione Sportiva Livorno. La gara, in programma alle 15 allo stadio comunale Stefano Lotti di Poggibonsi, vede i ragazzi di Collacchioni sfidare una delle squadre più in forma del campionato che, già ottenuto il pass per le fasi finali, tenterà di conquistare i tre punti casalinghi per scalare la classifica. Appaiata al terzo posto con il Follonica Gavorrano, il Poggibonsi dovrà vincere per continuare la corsa anche se, dall’altra parte, gli amaranto hanno tutte le carte in regola per pungere.

“Quella di domani sarà una partita difficile – dice Cllacchioni – , il Poggibonsi ha confermato e dato continuità a risultati ed elementi, è la loro forza. Hanno il miglior attacco del girone, la conosco bene. Sarà un bel banco di prova per misurarci contro una squadra forte”.

Gli amaranto, che non vincono da oltre sei partite, dovranno invertire la rotta per ritrovare soprattutto morale e convinzioni: “Non è l’ultima spiaggia, bisogna essere cinici e capire dove dobbiamo migliorare. Entriamo ai playoff, questo è il nostro obiettivo, ma prima pensiamo una partita alla volta – ha continuato Collacchioni – Loro giocano per vincere e scalare la classifica, questo è un vantaggio per loro. Qualcosa lasceranno, cercheremo di sfruttare quello”.

Al momento le certezze sono il modulo e il reparto difensivo con Fabrizio Bagheria in porta e la difesa a tre composta da Maikol Benassi, Andrea Fancelli ed Elia Giampà. Interessante potrebbe essere il compagno di reparto di capitan Andrea Luci, che proprio contro il Poggibonsi diventerà il calciatore con più presenze nella storia del Livorno, con la candidatura di Lorenzo Pecchia che sale bruscamente. Il classe 2002 infatti è stato provato proprio in quel ruolo da mister Lorenzo Collacchioni che ha così alzato sulla trequarti Simone Greselin.

Insieme a lui, l’altra novità è rappresentata da Faissal El Bakhtaoui che sostituirebbe così Simone Lo Faso. Sugli esterni, invece, Filippo Lorenzoni e Jacopo Giuliani, quest’ultimo confermatissimo sull’out di sinistra. In attacco, anche per un discorso di quote, il ballottaggio è formato tra Mory Bamba e Stefano Longo con quest’ultimo che, nonostante la brutta prestazione contro il Trestina, che dovrebbe avere nuove chance per partire dal primo minuto. Per quanto riguarda il reparto infermeria ancora out i lungodegenti Federico Apolloni, Matteo Bontempi e Francesco Neri ai quali si aggiunge anche Gian Marco Ner e Matteo Frati.

È proprio in questa delicata ultima fase del campionato che il mister infatti dovrà valutare bene gli indisponibili: “Adesso è un momento dove dobbiamo stare bene, Frati e G.Neri stanno rientrando ma non saranno della partita – ha sottolineato – Bisogna essere tutti al 100% in questo ultimo frangente di stagione”. Entrare in campo con convinzione ed attributi, questo il diktat lanciato dall’allenatore: “Non dobbiamo entrare in campo facendo calcoli, vogliamo raggiungere l’obiettivo in qualsiasi modo dimostrando di aver fatto miglioramenti – ha aggiunto – Dobbiamo dare tutto, al di là del lato tecnico e fisico, servirà testa, lucidità, carattere ed equilibrio”.

Ogni partita, almeno un cambio della formazione iniziale. Lorenzo Collacchioni ha infine giustificato così la scelta sulla continua rotazione “Questa è stata una costante durante tutto l’anno, sono anche io conscio di essere alla ricerca di certezza. Il discorso quote e infortuni chiaramente ti obbliga a fare dei cambiamenti – ha concluso – Preferisco avere una mentalità e uno stimolo per la squadra di mettere sempre tutto in ballo, non dare niente per scontato. A me piacerebbe trovare una struttura di squadra dove tocchi meno possibile, ma adesso non è possibile. Abbiamo una strategia ben definita e cercherò di cambiare anche in corsa”

. A conclusione poi della conferenza stampa, invece, una parentesi sul ruolino di marcia dell’US Livorno dove, sotto la gestione Collacchioni, stenta ad avere risultati pieni: “Qualcosa ci è mancato sicuramente e i punti pesano. Tutte le energie che ho però le voglio concentrare sul presente. La classifica ci permette di essere ancora ai playoff, il Poggibonsi sarà una partita importantissima e cerchiamo di portare a casa un buon risultato”.

Filippo Ciapini