Il Livorno a Poggibonsi per il debutto in campionato. E sarà subito battaglia

Livorno, 9 settembre 2023 – Tutto pronto per la prima partita di campionato tra Poggibonsi e Unione Sportiva Livorno 1915. La gara (domenica 10 settembre ore 15, stadio comunale Stefano Lotti di Poggibonsi), vede gli amaranto chiamati a vincere per confermare tutto quello di buono che è stato visto sia nel ritiro pre-stagionale che nella prima uscita ufficiale in Coppa Italia.

Di fronte però un squadra ostica e ambiziosa, proprio come l’ha definita mister Giancarlo Favarin nella consueta conferenza stampa pre-match: "Iniziamo contro il Poggibonsi che ha sempre fatto campionato di vertice. Lo abbiamo analizzato e sappiamo anche che nonostante abbia perso pezzi pregiati, anche se si è comunque rinforzata, quando si gioca contro il Livorno i nostri avversari danno il 110%", ha detto.

Sicuramente a spingere gli undici in campo ci saranno come sempre i tifosi amaranto che hanno risposto presente ai circa 500 tagliandi messi in vendita e riempiranno così il settore ospiti. Ovviamente, anche i padroni di casa avranno il proprio seguito e questo li spingerà a partire subito provando a pungere l’US Livorno: "Ci sarà una cornice di pubblico importante, noi dobbiamo avere grande rispetto e umiltà giocando però con sicurezza – ha continuato Giancarlo Favarin – Questa squadra mi piace perché ha un ottimo atteggiamento".

L’allenatore amaranto dunque confermerà il 4-3-1-2 visto contro il Seravezza con Valerio Biagini in porta, Tommaso Nizzoli e Leonardo Brisciani sugli esterni mentre al centro la coppia formata da Andrea Ronchi e Duccio Brenna. A centrocampo qualche dubbio in più visto anche l’arrivo di Andrea Caponi. Da capire se l’ex Pontedera giocherà dal primo minuto oppure verranno confermati Leonardo Bartolini e Filippo Bellini, insieme al quasi certo titolare Niccolò Nardi. Pochi dubbi in attacco. In attesa del rientro a pieno regime di Sacha Cori ci sarà Alessandro Cesarini a supporto di Giulio Giordani e Cristian Mutton.

Le probabili formazioni

Poggibonsi (4-3-3): Pacini; Di Paola, Cecchi, Borri, Bigozzi; Barbera, Gistri, Marcucci; Camilli, Bellini, Motti. All. Calderini.

US Livorno (4-3-1-2): Biagini; Nizzoli, Ronchi, Brenna, Brisciani; Caponi, Bartolini, Nardi; Cesarini; Giordani, Mutton. All. Favarin.

di Filippo Ciapini