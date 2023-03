Il Livorno del Collacchioni-bis è opaco e riparte dall’1-1 in casa dell’Ostia Mare

Andrea Luci

Lido di Ostia (Roma), 19 marzo 2023 – Il Livorno di Collacchioni riparte con un pareggio per 1-1. Amaranto in vantaggio dopo 4’ con Giampà di testa, pareggia l’Ostia Mare con Santarpia al 35’.

Chi sperava in una sterzata è rimasto deluso: il Livorno non è riuscito a imporsi, a cambiare passo. Tutto sembrava mettersi in discesa dopo il gol di Giampà (nello lo stadi testa), ma così non è stato. Gli amaranto non hanno fatto la differenza e dopo il pareggio dei padroni di casa si sono limitati a contenerli, senza guizzi.

Ostia Mare-Livorno 1-1

Ostia Mare (3-5-2): Borrelli; Sbardella, Mazzei, Pasqualoni; Lazzeri, Compagnone, Santarpia, Tirelli, Succi (80' Bartolotta); Milani (80' Gelonese), De Cenco (69' Taviani). A disposizione: Di Giorgio, Talamonti, Santovito, De Crescenzo, Matteoli, Amendola. All. Perrotti.

Livorno (3-4-2-1): Bagheria; Giampà, Russo, Giuliani; Camara (68' Morana), Luci, Greselin, Lorenzoni; Frati (60' Lucatti), Lo Faso (86' Zanolla); Longo (46' Pecchia). A disposizione: Fogli, Bamba, Dussol, G. Neri, Belli. All. Collacchioni.

Arbitro: Cosseddu di Nuoro.

Marcatori: 4' Giampà (L), 35' Santarpia (O).

Note: angoli 7-4, ammoniti Mazzei, Camara; Milani, Lorenzon, Compagnone, espulso Giampà.