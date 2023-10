Il Livorno vuole ripartire… Forte: le probabili formazioni

Livorno – Tutto pronto per la partita tra Real Forte Querceta e Unione Sportiva Livorno.

Gli amaranto, domenica pomeriggio alle ore 15, proveranno a tornare alla vittoria. Una parola d’ordine ben precisa: «Non ci dobbiamo piangere addosso, non abbiamo il tempo di guardare indietro – ha detto il mister Favarin presentando la partita – Riprendiamo il nostro cammino con grande attenzione perché queste partite sono tutte difficili».

La vittoria degli amaranto in Coppa Italia ha rasserenato gli animi della squadra: «I giocatori hanno voglia di riscattarsi e rimettere in piedi la corsa – ha continuato – La partita sarà difficile come tutte, ripeto. Ci aspettiamo avversari che vorranno fare la partita della vita».

Favarin, in occasione della sconfitta contro il Tau, aveva ammesso i suoi errori: «Volevo mettere troppi giocatori insieme per riprendere la condizione massima di tutti – ha aggiunto – Abbiamo un periodo di partite importanti e avere tutta la squadra a disposizione era importante. Questo ha inciso sulla partita di domenica scorsa».

Il modulo a tre: «Questa è una formula legata alla scelta degli under, può essere una soluzione giocare con un braccetto così e mettere un over da un’altra parte. I ragazzi hanno lavorato bene e in futuro potremmo riproporlo – ha sottolineato – Fissore? Dopo la partita contro il Pontedera di agosto ha giocato contro il Ghiviborgo. Deve lavorare per ritrovare la condizione migliore. Fancelli? Lui lavora con grande impegno, anche lui però è un pochino indietro e deve adattarsi a giocare in una squadra nuova. Appena ci sarà la possibilità capiremo cosa fare».

Recuperati Alessandro Cesarini e Giulio Giordani, in questi giorni è stato monitorato Tommaso Nizzoli, non al meglio. In tal caso pronto Alpha Camara. Favarin poi ha parlato della fase offensiva: «Bisogna lavorare meglio sulla fase di riconquista del pallone. Quando abbiamo giocatori bravi come i nostri e non sono nelle migliori condizioni essendo un punto di riferimento tutto il resto ne soffre – ha detto – In queste occasioni dovrà venire fuori il collettivo ma sono fiducioso».

Le probabili formazioni

Real Forte Querceta (4-3-3): Gatti; Bucchioni, Meucci, Bigica, Tognarelli; Maccabruni M., Podesta, Pecchia; Pegollo, Purro, Michelucci. All.: Sena.

US Livorno (4-3-1-2): Biagini; Nizzoli, Brenna, Ronchi, Brisciani; Luci, Bellini, Nardi; Cesarini; Giordani, Cori. All.: Favarin.

di Filippo Ciapini