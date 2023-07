Il mercato del Livorno: lunedì il tesseramento dei giocatori

Livorno, 7 luglio 2023 – Una squadra pronta a essere ufficializzata. È questo quanto trapela secondo nostre informazioni riguardo agli acquisti dell’Unione Sportiva Livorno 1915. Il presidente Joel Esciua infatti aspetterebbe lunedì 10 luglio per tesserare una larga parte del prossimo US Livorno 2023-24.

Dunque una serie di arrivi che sicuramente potrebbero calmare una piazza che nonostante i mesi si sta già preoccupando. Lo stesso patron amaranto però ha più volte ribadito e predicato la calma sostenendo come la squadra che allestirà sarà in grado di giocare le proprie carte per la lotta al titolo e, ovviamente, tentare di vincerlo.

Sicuramente durante la prossima settimana saranno annunciati i due portieri che, come abbiamo anticipato qualche settimana fa, dovrebbero essere il classe 2003 Valerio Biagini e il classe 2004 Bryan Bonucci. Due quote che vedrebbero titolare, almeno sulla carta, il primo citato e che consentirebbero, oltre a un dualismo durante la stagione, una zona dedicata alle quote occupata. Insieme al portiere e ad Andrea Fancelli, le altre due quote dovrebbero essere un laterale destro, cercato e ricercato in questi lunghi giorni di attesa, e una mezzala. Non sono però da escludere anche gli arrivi di un terzino sinistro e un attaccante under.

Non è da escludere anche l’arrivo di un giovane sudamericano su cui Esciua non ha né aperto, ma neppure chiuso, la porta. È proprio il reparto avanzato che, nella lunga lista di Joel Esciua, Raffaele Pinzani e Giancarlo Favarin, sarebbe leggermente indietro rispetto agli altri. Il patron infatti vorrebbe assicurarsi una punta da oltre la doppia cifra e difficilmente pescherà in Serie D. Infine si registra un interessamento con probabile acquisto di un difensore centrale di spessore del San Donato Tavarnelle il cui nome però resta top secret. Il possibile nuovo arrivo dunque andrebbe a comporre il terzetto con Andrea Fancelli e Matteo Fissore facendo così il percorso inverso di Francesco Neri, Cristian Belli e Michele Bruzzo. Per quanto riguarda gli ex amaranto invece, Simone Lo Faso ha rifiutato l’offerta dei gialloblù. Non si aggregherà ai suoi ex compagni. Restano alla finestra tantissime squadre tra cui il Piacenza.

Filippo Ciapini