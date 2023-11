Il presidente Esciua stasera ospite della trasmissione “Livornolè”

Livorno, 6 novembre 2023 – Il presidente del Livorno Joel Esciua sarà l’ospite della trasmissione “Livornolé” condotta da Martina Parigi in onda questa sera su Granducato Tv a partire dalle ore 21,30.

Esciua sarà dunque intervistato in studio a poche ore dall’ultima partita non brillante degli amaranto in casa contro il Follonica Gavorrano, pareggiata per 1-1 negli ultimissimi minuti di gioco grazie a Cori, che ha trasformato in seconda battuta un calcio di rigore.

Molte le questioni che saranno sicuramente affrontate nel corso della trasmissione, alla luce degli ultimi risultati che hanno fatto scivolare la squadra al settimo posto del girone E della Serie D, a quota 17 punti, con la partita da recuperare contro la Pianese.