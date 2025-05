Livorno Calcio, il presidente Esciua: “Una stagione straordinaria. E ora affrontiamo la C” Il patron amaranto parla del salto in Serie C del team. Intervista esclusiva su La Nazione in edicola sabato 24 maggio. Il numero uno del Livorno si è soffermato sui temi più caldi del momento e sulle scelte per il prossimo campionato