Basket Donne A2: Jolly Aclibasket, finisce l’avventura dei playoff, ko con Matelica

Matelica, 1 maggio 2025 – Finisce con un ko, nella serata di mercoledì 30 aprile, l’avventura nella post season del Jolly Aclibasket in Serie A2. Le ragazze guidate dal tecnico Walter Angiolini chiudono l’annata nei quarti di finale per la promozione in A1 contro Matelica. Gara 3 in casa di Matelica si chiude 69-53. Dopo una entusiasmante gara 2 vinta a Livorno il Jolly aveva riportato in parità le sorti della sfida. Nel primo quarto Matelica parte forte con un parziale di 7-0.

Poi il Jolly piano piano prova a ricucire quasi riuscendoci nel secondo quarto, per poi andare all’intervallo lungo sul 39-27. La situazione rimane più o meno questa, con Matelica che prova a fuggire e il Jolly che prova a rientrare. Alla fine dell’ultimo quarto è 50-41.

Combattutissimi gli ultimi dieci minuti, ma il team livornese del patron Marco Benvenuti alla fine deve arrendersi dopo l’ultima tripla del 69-53 finale. Un buon bilancio comunque per il Jolly in questa annata in cui è comunque riuscita ad agganciare la post season. Un campionato con molte novità tra cui appunto l’arrivo del nuovo proprietario Benvenuti. Adesso la società lavorerà per costruire il futuro in vista del campionato 25/26.

Il tabellino

Halley Thunder Matelica - Jolly Acli Basket Livorno 69 - 53 (23-14, 39-27, 50-41, 69-53) HALLEY THUNDER MATELICA: Cabrini* 4 (2/6, 0/2), Patanè NE, Celani* 6 (2/3, 0/2), Fantini 2 (1/2 da 2), Gramaccioni* 18 (3/6, 4/6), Gonzalez 10 (3/7, 1/3), Zamparini, Poggio* 13 (4/7 da 2), Bonvecchio* 13 (4/9, 1/4), Andreanelli 3 (1/1 da 3), Sanchez, Catarozzo NE Allenatore: Sorgentone D. Tiri da 2: 19/41 - Tiri da 3: 7/18 - Tiri Liberi: 10/15 - Rimbalzi: 45 16+29 (Celani 15) - Assist: 14 (Gonzalez 4) - Palle Recuperate: 5 (Celani 1) - Palle Perse: 17 (Fantini 4) JOLLY ACLI BASKET LIVORNO: Wojtala* 4 (1/3, 0/3), Ceccarini 6 (0/1, 2/4), Sassetti 2 (1/2 da 2), Georgieva* 5 (2/6, 0/2), Orsini* 6 (2/5, 0/1), Miccio* 14 (3/6, 2/8), Botteghi* 12 (5/9, 0/4), Mollicone NE, Sayed Tawfik NE, Okodugha 4 (2/4 da 2), Evangelista NE Allenatore: Angiolini W. Tiri da 2: 16/36 - Tiri da 3: 4/22 - Tiri Liberi: 9/11 - Rimbalzi: 28 9+19 (Georgieva 9) - Assist: 13 (Orsini 3) - Palle Recuperate: 9 (Wojtala 2) - Palle Perse: 13 (Miccio 4) Arbitri: Giambuzzi U., Valletta D.