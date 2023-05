Juniores, il Livorno cede al Prato il passaggio alle finali nazionali: 1-3

Livorno, 7 maggio 2023 – Più di trecento persone in tribuna al “Picchi” per assistere alla finale dei playoff Juniores fra il Livorno e il Prato. C’era anche Joel Esciua, nuovo presidente della società amaranto. Il Livorno ha perso per 3-1, ma ha ceduto con l’onore delle armi.

Tutto si è deciso nel secondo tempo. Vantaggio del Prato con Fiaschi, pareggio amaranto con Dussol. Poi i lanieri hanno sfoderato due contropiedi micidiali e sono andati a segno altre volte, sempre con Fiaschi, proprio nel momento in cui i ragazzi di Brilli si stavano esprimendo meglio. Gli amaranto hanno accusato il doppio colpo e, ormai a secco di energie, non sono riusciti a recuperare. Alla fase nazionale del torneo va dunque il Prato, ma questo Livorno ha dimostrato comunque di aver lavorato molto bene nel corso della competizione e ciò lascia ben sperare per il futuro.

Joel Esciua in tribuna (Foto Novi)

Il tabellino

Livorno-Prato 1-3 (pt 0-0)

Livorno: Ciobanu, Solari, Tantardini, Sinonimi(25'st Riso) , Più, Palminteri, Dussol (21' st Morana), Romanacci, Di Fiandra, Guerriero(21'st Marinari), Megbli (31'st Tarloni). A disp. Tirabasso, Cittadini, Riso, Cecchi, Pacifico, Morana, Marinari, Tarloni. All. Brilli.

Prato: Moretti, Bartolini (16' st Pittalá), Nocentini,Biagi, Bucciantini, Divita (34'st Ceccarelli), Innocenti, Liberti, Fiaschi (39'st Colligiani), Colzi (31' st Ferrari), Cavicchi(41'st Tramacere). A disp. Terlicher, Sepe, Ferrari, Villani, Simonetti. All. Ridolfi.

Arbitro: Zafrima di Pistoia.

Marcatori: 9' st, 17'st, 20' st Fiaschi (P), 13' st Dussol (L).

Note: ammonito Tramacere (P).