La Libertas affonda a Vigevano: 74-57, la corsa playoff finisce qui

Vigevano, 4 giugno 2023 - L’impresa non è riuscita, alla fine. La Libertas esce con le ossa rotte dal PalaBasletta di Vigevano, sconfitta 74-57 dalla Elachem allenata da coach Paolo Piazza, al termine di una partita mai in discussione, con gli uomini di Andreazza arrivati a corto di idee e in debito d’ossigeno, considerando - non come alibi - anche la lunga serie di semifinale vinta soltanto in gara-cinque contro Desio.

Troppa Vigevano, comunque, per questa Libertas, la cui stagione di fatto termina qui, in gara-quattro di finale playoff del tabellone A e svanisce parimenti il sogno di staccare un pass per le Final Four di Ferrara di metà giugno per l’A2. Doveroso, però, riavvolgere il nastro della partita. Fulminea la partenza di Vigevano, 4-0 istantaneo dopo la palla a due. In trenta seconde due fiammate dei Lomellini. Prima con Benites libero di penetrare indisturbato in area e appoggiare al tabellone. Poi con Pieroni sfruttando il turnover dopo la palla persa da Fratto in area offensiva. Andreazza chiama il timeout con 9.29” ancora da giocare, segno di una tensione percepibile, in campo e fuori degli amaranto. Controbreak LL di 7-16 di lì alla fine della prima frazione di gioco, dopo essere usciti dal timeout che di fatto ha messo in partita la Libertas, con Amos Ricci protagonista. Un primo tempino in cui sono stati evidenti gli accorgimenti presi da entrambe le difese, giunti ormai alla partita numero quattro consecutiva e dopo 120’ minuti di gioco nella serie.

La LL ha (finalmente) capito che è possibile difendere in maniera diversa contro i tiratori della Elachem, con Fantoni che non ha più battezzato i lunghi Ducali, meno liberi ora di sparare dal perimetro. Lato Vigevano, coach Piazza ha saggiamente istruito la sua difesa per raddoppiare la marcatura proprio su Fantoni, per cercare di tamponare il suo strapotere fisico in area avversaria. Equilibrio perfetto in chiusura di frazione, con Vigevano che ricuce il run amaranto fino al 18-18 dopo 10’. Secondo quarto choc della Libertas, doppiata nel parziale di frazione (implacabile) di 22-11, per un 40-29 all’intervallo lungo da far tremare gambe e polsi. Ragagnin, lato Vigevano, si è confermato sesto uomo prezioso per coach Piazza, tiratore dalla linea dei 6.75 metri prezioso soprattutto nelle second chances, come dimostrato in avvio di secondo quarto approfittando dello scarico di Laudoni per la tripla del 21-18.

Occasioni mancate da una parte e dall’altra fino al 25-20 di metà frazione, con entrambe le compagini imprecise nelle rispettive fasi offensive, fino al massimo vantaggio Elachem di serata fino a quel momento, sul +15 (39-24) dopo le triple di Benites (già in doppia cifra dopo 20’ con 11 punti) e di Pieroni, i floater velenosi di Rossi e il contributo in area del veterano Laudoni, il tutto a una manciata di minuti dall'intervallo lungo. Con Bargnesi in campo, da 1, al posto di capitan Forti (-20 di plus minus con lui in campo prima di gara-quattro nella serie con la Elachem), la LL ha acquisito (nel corso di tutta la serie, a dire il vero), fluidità nella manovra, spregiudicatezza e imprevedibilità in attacco, date le sue doti di catch and shooter e tiratore dal palleggio.

Degna di considerazione la tabellata sulla sirena del 40-29, l’ennesima per l’ex Sangiorgese - come del resto ci ha abituato nel corso della regular season-. Basse, troppo basse, in ogni caso, le percentuali dal campo della Libertas, che ha faticato e non poco nei primi due quarti nel trovare continuità al tiro, con 6 su 16 dalla media e 4 su 15 dalla lunga. Ha provato a scappare Vigevano, e c’è riuscita con autorità e forza, dopo una partenza imperiosa in avvio di terzo quarto, sfruttando i contropiedi generati dalle mancate finalizzazioni offensive della LL (+20 al 26’’, sul 52-32).

Altro parziale terribile di Vigevano inferto alla Libertas, che di fatto ha faticato drammaticamente ad entrare in partita e in ritmo. Nervosa e nevrotica in attacco, confusa e illogica talvolta in difesa. Il -22 di svantaggio ha pesato come un macigno nella testa dei giocatori della LL, a dimostrazione della difficoltà del quintetto in campo nel rimanere mentalmente presenti e concentrati in partita. Terzo quarto che scorre via con due squadre in due momenti ben diversi in campo: la Elachem in fiducia e sull’orlo dell’entusiasmo, la LL rimasta a secco di carburante, evidentemente, e incapace di reagire alle folate della squadra di coach Piazza.

Squadre a riposo dopo 30’ sul +15 Vigevano (58-43) dopo un mini parziale LL con la triple di Forti e di Sipala sul finir di frazione. La reazione della LL, o moto d’orgoglio che dir si voglia, c’è stata, seppur breve, tra fine terzo quarto-inizio quarto quarto, fino al -12 grazie alla terza tripla consecutiva amaranto messa a segno da capitan Forti (58-46). Reazione soffocata però dal rientro della Elachem con il controbreak definitivo di 7-0, sul 65-46, che ha messo in ghiaccio partita e serie a favore di Vigevano. Punteggio finale al termine della gara: 74-57.

Francesco Ingardia