La Libertas divora anche la Herons Montecatini (81-68): comanda Livorno / Foto e video

Livorno, 23 aprile 2023 – La Libertas mantiene la testa della classifica del girone A della Serie B battendo la Herons Montecatini per 81-68 al PalaMacchia. Livorno è sempre al comando.

Non era per nulla scontato il successo della squadra di Andreazza, perché di fronte si trovava una Herons reduce da 13 vittorie. Ma alla lunga è stata una vittoria comunque meritata da parte della Libertas. Chiuso il primo quarto sul 22-17, gli amaranto hanno amministrato palla e gioco con relativa sicurezza. Nel secondo quarto (38-29)la Libertas ha acquisito via via più autorevolezza con buoni centri di Forti, la costanza di Fantoni e la scaltrezza di Lucarelli. Il terzo (61-49) e l'ultimo quarto hanno regalato emozioni e tensione. Montecatini ha combattuto a testa alta, è arrivata anche a -5 con Arrigoni trascinatore, ma la Libertas non si è disunita, ha innescato Lucarelli e ha sempre tenuto lo scettro in mano nonostante qualche errore frutto di distrazioni che si sarebbero anche potute evitare.

La Herons è stata sempre sotto, però non si è fatta schiacciare tenendo sempre viva la speranza del contatto. Ma nultimo quarto Ricci l'ha fatta da padrone e con un Lucarelli in versione "One Man Show" la Libertas ha preso il volo.