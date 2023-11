La Libertas non si ferma più: Sant’Antimo piegata al PalaMacchia in ebollizione (83-68) / Foto e video

Livorno, 12 novembre 2023 - Cala il poker la Libertas, che batte al PalaMacchia Geko Sant’Antimo 83-68, al termine di una partita ampiamente combattuta ma uccisa sportivamente al momento giusto.

Una vittoria, corale, di pazienza ed esperienza quella dei ragazzi allenati da Andreazza, giunti alla quarta vittoria consecutiva in campionato. Impressiona adesso la solidità difensiva degli amaranto, capaci di sporcare le percentuali degli ospiti campani, fino alla bandiera bianca da loro gettata nel quarto quarto. La Libertas è reduce da una settimana di alti e bassi passata ad allenarsi dopo il roboante successo (+37) maturato a Treviglio contro Brianza CasaBasket.

A complicare la preparazione al match l’attacco influenzale patito da Leon Williams e i quattro punti di sutura alla testa da Fantoni dopo il duello da giganti tra lui e Ceparano nella trasferta contro Lissone. L’olandese giocoforza è stato lontano dal parquet a causa di una febbre piuttosto alta, Fantoni si è allenato col fastidio dei punti alla testa, rimossi soltanto a poche ore dalla palla a due. Quanto a Sant’Antimo: i campani avevano (abbondantemente) dimostrato la loro pericolosità quando hanno sbancato alla quarta di campionato il PalaMacchia, battendo i cugini-rivali della Pielle, a conferma e dimostrazione della qualità di un roster che vede in Gallo, Kamperidis e Scali i giocatori dai numeri importanti. E i passivi subiti dalla truppa di Gandini non contro Piombino (-20) e Crema (-19) nelle ultime giornate non devono ingannare. Prossimo impegno della Libertas, in trasferta, domenica 19 novembre (ore 18) contro la Virtus Arechi Salerno.

Starting five

LL: Bargnesi, Allinei, Lucarelli, Fratto, Fantoni (all. Andreazza)

SA: Gallo, Mennella, Scali, Kamperidis, Quarisa (all. Gandini)

1QT (18-25)

Confermato in quintetto base Allinei per la Libertas, a dimostrazione della fiducia che Andreazza ripone nell’ex Pistoia. Amaranto in campo con Bargnesi, Allinei, Lucarelli, Fratto, Fantoni. Bargnesi in cabina di regia quindi al posto di Williams (non al top l’olandese dopo l’influenza che lo ha colpito in settimana) e Fantoni dal primo minuto, smaltiti ormai i postumi dell’infortunio alla testa dopo la sgomitata con Ceparano della scorsa settimana con Brianza. Sant’Antimo replica con Gallo, Mennella, Scali, Kamperidis, Quarisa. Primi punti del match per la Libertas, che va a canestro con Fantoni ben imbeccato da Bargnesi (2-0). Schiaccia Mennella, libero di penetrare indisturbato in difesa (4-2). Tripla di Fratto per il 7-2. Seconda schiacciata in pochi secondi per Sant’Antimo, libera di andare al ferro con Quarisa (7-4). Primo vantaggio per gli ospiti dopo un break di 4 punti (7-8), oltrepassata la metà di gioco del primo quarto. Quarisa fa valere la sua stazza sotto le plance e finalizza il parziale di 0-8 per Sant’Antimo (7-10). Time out forzato chiamato da Andreazza. Esce bene la LL dal time out e dopo una azione in cui la palla circola veloce, Allinei finalizza la tripla dall’angolo che ricuce il gap costruito dagli ospiti (10-11). Controsorpasso LL al 8’ di gioco, dopo il 2/2 di Ricci e Saccaggi dalla lunetta e un atteggiamento più aggressivo (specie nel recupero palla) dei ragazzi di Andreazza (16-13). Due triple, una dall’angolo, una dal palleggio per Sant’Antimo che si porta sul 18-23 e parziale di 2-11. Punteggio dopo 10’ 18-25.

Le foto Novi

2QT (42-41)

Parte forte la Libertas nel secondo quarto con 3 punti di fila, uno di Fratto dalla lunetta, due di Tozzi dopo un bellissimo fade away (21-25). Ancora Tozzi penetra in area e sfrutta il filtrante di Fratto per andare a canestro con fallo subito (24-27). Libertas a un possesso da Sant’Antimo. Bargnesi con l’aiuto del ferro segna il canestro del -1 (26-27). Svantaggio di nuovo sul -5 dopo due ripartenze efficaci dei campani che costringono Andreazza al secondo time out di serata (26-31), a poco più di 5’ dall’intervallo lungo. Tripla micidiale di Cantone da 8 metri che porta al massimo vantaggio di serata per gli ospiti (28-34). Fantoni risponde subito e segna da sotto canestro o per il 30-34. Squadra ben messa in campo, con una bella amalgama, ritmi alti e tanta corsa. Queste le carte della Geko Sant’Antimo che sta creando parecchi problemi alla difesa amaranto. 32-36 dopo 18’. Tripla fondamentale a segno di Bargnesi dal palleggio, piedi a posto e solo retina per il canestro del -1 (35-36). Sorpasso che si concretizza con il canestro di pura esperienza del veterano Fantoni , con 1’35” sul cronometro prima dell’intervallo lungo (37-36). Time out chiamato da Gandini per Geko. Perfetta l’uscita dal time out degli ospiti, dopo la tripla di Kamperidis (37-39), a cui replica Fratto per il canestro del pari 39. Parità che dura poco, dopo il jump shot di Cantone (39-41). Tripla sulla sirena di Fratto che fa esplodere il PalaMacchia (42-41). Libertas avanti di una lunghezza all’intervallo lungo.

3QT (60-54)

Fratto consegna a Fantoni e il centro realizza il primo canestro del terzo quarto, appoggiando comodamente al tabellone (44-41). Un possesso di vantaggio per gli amaranto. Bel gancio di Quarisa, che con uno spin fulmineo accorcia sul 44-43. Fantoni ancora a segno da sotto le plance (46-43), ma Sant’Anitmo non molla, fino alla tripla del pari 46 al 23’. Piede perno, gomiti alti e pura esperienza il canestro di Fratto (48-46). Scali riporta avanti Geko con la tripla a segno del 48-49. Tanti sorpassi e controsorpassi in una partita molto equilibrata sin qui. Stupenda palla di Amos Ricci, consegnato a Fantoni che entra in area e va a segno. Di nuovo avanti la Libertas, ora sul 50-49. Prova a scappare la LL con la tripla in ricezione di Ricci, pescato dall’angolo, che costringe Gandini al time out (53-49) al 27’. Libertas che prova a scappare davvero, a due possessi di vantaggio, sul +6 dopo la penetrazione di Lucarelli (55-49). Parziale di 10-0 dopo la tripla di Saccaggi (58-49). Sant’Antimo non ci sta e prova a rispondere dalla lunga distanza, per rimanere attaccata alla partita, portandosi sul -6 (60-54) fino alla sirena di fine del terzo quarto.

4QT (83-68)

Break di 4-0 pronti via, con Tozzi e Allinei protagonisti, appena cominciato il quarto quarto e massimo vantaggio di serata sin qui, sul +10 (64-54). Sant’Antimo in difficoltà, chiama il time out per cercare di spezzare il ritmo degli amaranto. Risponde colpo su colpo la Libertas ai tentativi degli ospiti di rientrare in partita. Anzi, gli amaranto si portano sul +11 con 7’40” da giocare (69-58), dopo lo splendido affondo di Allinei. Palla persa banale a metà campo e gallo punisce la LL in transizione (69-60). Tozzi riporta il vantaggio in doppia cifra con un jump shot di pregevole fattura (71-60). Si trovano a meraviglia in area Fantoni e Fratto: Libertas che vola sul +14 al 36’ (75-61). Partita che ormai pare indirizzata verso il quarto successo consecutivo degli amaranto, avanti 77-61 con 3’ da giocare. Libertas che prende davvero il largo negli ultimi minuti (83-65, con 1’ da giocare). Punteggio finale 83-68.

Coach Andreazza (video)

Il tabellino

Akern Libertas Livorno - Geko PSA Sant'Antimo 83-68 (18-25, 24-16, 18-13, 23-14)

Akern Libertas Livorno: Francesco Fratto 13 (3/6, 2/4), Antonello Ricci 13 (4/6, 1/2), Tommaso Fantoni 12 (6/9, 0/0), Gregorio Allinei 11 (4/5, 1/3), Jacopo Lucarelli 11 (3/6, 0/2), Luca Tozzi 9 (4/4, 0/0), Andrea Bargnesi 5 (1/4, 1/4), Andrea Saccaggi 5 (0/0, 1/5), Dorin Buca 4 (2/3, 0/0), Francesco Forti 0 (0/0, 0/0), Nicola Vicenzini 0 (0/0, 0/0), Leon Williams 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 11 / 13 - Rimbalzi: 29 4 + 25 (Tommaso Fantoni 8) - Assist: 17 (Tommaso Fantoni 5)

Geko PSA Sant'Antimo: Michalis Kamperidis 15 (1/3, 3/7), Marco Mennella 13 (3/5, 1/2), Guido Scali 11 (1/5, 2/3), Andrea Quarisa 11 (5/7, 0/0), Carlo Cantone 10 (1/2, 2/3), Antonio Gallo 4 (2/6, 0/3), Filiberto Dri 2 (1/2, 0/2), Andrea Colussa 2 (1/3, 0/2), Giovanni Mincone 0 (0/0, 0/0), Francesco Stentardo 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 14 / 16 - Rimbalzi: 35 8 + 27 (Michalis Kamperidis 10) - Assist: 7 (Marco Mennella 3)

di Francesco Ingardia

