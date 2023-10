La Libertas si ferma anche a Piombino, una Solbat tutta grinta fa suo il derby della costa: 78-74

Piombino (Livorno), 15 ottobre 2023 – Tonfo Libertas che cade in trasferta sul parquet della Solbat Piombino per 74-78. Seconda sconfitta consecutiva per gli uomini di Andreazza dopo il passo falso casalingo di qualche giorno fa, nel turno infrasettimanale perso contro Desio. Ecco il film della partita:

1QT (23-26)

Parte fortissima la Solbat dopo la palla a due. 6-0 pronti via, a fronte di una Libertas che come un diesel scalda i motori minuto dopo minuto trovando con costanza la via del canestro. Assoluto protagonista del primo tempino, sponda Piombino, Piccone, autore di 11 punti in 10’. A replicare al fuoco incrociato dei giallo-neri, ci pensa Lucarelli, miglior marcatore LL nel primo quarto con 8 a referto. Sorpasso Libertas che realizza con Tozzi un break di 0-6 per gli amaranto (21-22). Sul finire di quarto Piccone realizza i due liberi del 23-23. Primo quarto che però si chiude con la bomba di Andrea Saccaggi, autore del canestro del 23-26 che chiude i primi 10’ con la Libertas avanti di tre lunghezze.

2QT (40-43)

E’ l’ex Pielle Almansi, ora a disposizione del coach di Piombino Cagnazzo, che in avvio di secondo quarto segna il canestro del 26-26. Ancora parità al 14' (30-30), con Berra e Piccone i marcatori della squadra di casa con 23 punti a testa. LL che rimette il musetto davanti con la tripla di Bargnesi del 34-38. Piccone segna sempre per Piombino trovando prima la parità (38-38); Lucarelli riporta avanti la Libertas, ma all’intervallo lungo le due squadre vanno con Piombino avanti di tre lunghezza grazie ancora una volta a un Piccone in formato mvp con 18 a referto dopo 20’. 43-40 per Piombino, all’intervallo lungo.

3QT (50-57)

Squadre più ingessate al rientro in campo, con % sporcate complice tanti tiri sbagliati. Dopo 24', Berra segna dopo l'assist di Turel, con Piombino che prova a scappare sul + 5. Fratto prova a dare una scossa ai suoi; serve Tozzi che segna il canestro del -3 per la Libertas. A pochi istanti dalla fine della frazione segna l’ex Pielle Almansi il canestro del +6, poi ci pensa la tripla di Longo del 57-48 che per Piombino vale il +9. Il terzo quarto si chiude con un parziale di 14-10.

4QT (74-78)

Riscossa Libertas in avvio di quarto quarto: due triple importantissime di Saccaggi che riduce a una sola lunghezza lo svantaggio della LL, fino al 56-57). Risposta Piombino che con Berra e Piccone segnano a raffica fino al 63-56, +7 Solbat. Amos Ricci per la Libertas ne mette 5 di fila fino al 63-65. Il colpo di grazia però arriva al 39' con la bomba di Piccone di Piombino del 70-74: canestro pesantissimo per Piombino che va a segno dopo un paio di attacchi a vuoto della Libertas. Punteggio finale 78-74 per Piombino.