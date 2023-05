La Libertas supera anche la Sangiorgese (58-68). E ora testa alle sfide con Desio

San Giorgio su Legnano, 7 maggio 2023 – La Libertas chiude con l’ennesima vittoria questa stagione regolare entusiasmante, onorando al meglio il primo posto in solitaria del girone. A San Giorgio su Legnano, Andreazza e i suoi archiviano la pratica Sangiorgese con il punteggio di 58-68. Game, set and match, si dice nel tennis.

Traslato al mondo della palla a spicchi, si è trattata della trentesima vittoria di stagione regolare. Davvero il migliore dei modi prima di tuffarsi nella post season e cominciare a preparare da inizio settimana la serie contro Desio, valida come semifinale playoff del tabellone 1.

Obiettivo della trasferta di Sangiorgio, come dichiarato dallo stesso Andreazza alla vigilia, ero quello di non sfigurare, anzi, mostrare i denti e la forza della capolista, senza però rischiare di perdere pedine preziose dello scacchiere del tecnico di Montebelluno, soprattutto con i playoff alle porte. In questo senso va letta la decisione del duo Andreazza-Venucci di far riposare Amos Ricci e di optare per il low management degli altri big del quintetto. Naturale quindi che a trovare spazio e minuti contro la Sangiorgese sia stato chi ha giocato meno sin qui.

Libertas Livorno (Foto Novi)

Davvero degna di nota la prestazione di Agostini, il pivot arrivato a stagione più che inoltrata, mettendo a referto 13 punti, gli stessi di Sipala, anche lui in doppia cifra. Da domani partirà ufficialmente una stagione nella stagione, e si comincerà a respirare l’aria rarefatta dei playoff. L’altra semifinale del tabellone 1 è quella tra Vigevano e San Vendemiano, rispettivamente la seconda forza del girone A e la terza di B. Questo perchè la vittoria dei Lomellini contro la Fulgor Omegna ha consentito ai lombardi di scansare dal secondo posto i cugini-rivali della Libertas, spedendo così la Pielle nel tabellone 2, contro Mestre.

Il tabellino

LTC Group Sangiorgese Basket-Maurelli Group Libertas Livorno 58-68 (12-18, 16-19, 12-14, 18-17)

LTC Group Sangiorgese Basket: Daniele Pesenato 11 (4/6, 0/0), Sebastiano Bianchi 10 (2/4, 2/4), Filippo Testa 7 (1/5, 1/4), Leonardo Biancotto 7 (3/7, 0/1), Francesco Toso 5 (2/3, 0/0), Matteo Cassinerio 5 (0/1, 1/1), Carlo Cappelletti 4 (1/3, 0/2), Nicolò Bertocco 4 (1/7, 0/2), Matteo Airaghi 3 (1/4, 0/1), Lorenzo Cardani 2 (1/1, 0/0), Lorenzo Mana 0 (0/1, 0/1), Giacomo Bloise 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 14 / 20 - Rimbalzi: 39 8 + 31 (Matteo Airaghi 8) - Assist: 11 (Matteo Cassinerio 5)

Maurelli Group Libertas Livorno: Andrea Sipala 13 (1/2, 3/3), Constantin Maralossou 13 (3/4, 2/6), Andrea Saccaggi 12 (1/1, 3/7), Francesco Forti 7 (3/5, 0/1), Andrea Bargnesi 7 (3/5, 0/0), Federico Madeo 6 (3/4, 0/1), Tommaso Fantoni 3 (0/0, 1/1), Francesco Fratto 3 (1/2, 0/0), Antonello Ricci 2 (1/3, 0/2), Gianni Mancini 2 (1/3, 0/4), Jacopo Lucarelli 0 (0/2, 0/2)

Tiri liberi: 7 / 10 - Rimbalzi: 38 3 + 35 (Andrea Bargnesi 9) - Assist: 18 (Francesco Forti 5)